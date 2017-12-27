Жителя Ляховичей, изнасиловавшего 15-летнюю дочь, будут судить

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Дело об изнасиловании 15-летней девочки ее отцом передано в суд, об этом Sputnik сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Марина Петручик.

Инцидент произошел 25 августа в Ляховичах. 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, в то время как его супруга с младшими детьми находилась у родственников.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по ч. 2 ст. 166 ("Изнасилование заведомо несовершеннолетней") и ч. 2 ст. 167 ("Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней") УК Беларуси. Наказанием по этим статьям может стать лишение свободы на срок от пяти до 13 лет.

Расследование данного дела завершено, оно изучено прокурором и направлено на рассмотрение в суд.

Известно, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности и общественной безопасности. В данный момент он находится под стражей.