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Жителя Ляховичей, изнасиловавшего 15-летнюю дочь, будут судить

28.12.2017 16:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Дело об изнасиловании 15-летней девочки ее отцом передано в суд, об этом Sputnik сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Марина Петручик.

Жителя Ляховичей, изнасиловавшего 15-летнюю дочь, будут судить
© Фото: unsplash.com
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Инцидент произошел 25 августа в Ляховичах. 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, в то время как его супруга с младшими детьми находилась у родственников.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по ч. 2 ст. 166 ("Изнасилование заведомо несовершеннолетней") и ч. 2 ст. 167 ("Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней") УК Беларуси. Наказанием по этим статьям может стать лишение свободы на срок от пяти до 13 лет.

Расследование данного дела завершено, оно изучено прокурором и направлено на рассмотрение в суд.

Известно, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности и общественной безопасности. В данный момент он находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце августа мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, избил и изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, пока жена с младшими детьми гостила у родственников.

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