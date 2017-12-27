В баре на Зыбицкой изъяли нелегальный алкоголь и табак. Заведению грозит штраф в 20 тысяч

На Зыбицкой правоохранители и налоговики нашли и изъяли в баре нелегальный алкоголь. Также в заведении оказались табачные изделия без акцизных марок, сообщает ГУВД Мингорисполкома.





Во время проверки в баре на Зыбицкой изъяли 2 упаковки кофе по 2 килограмма общей стоимостью 666 рублей, 24 бутылки рома на сумму 720 рублей, 164 бутылки алкогольных напитков стоимостью около 700 рублей, 894 грамма табачных изделий стоимостью более тысячи рублей. Изъято также около 4 тысяч рублей выручки, полученной от реализации табачных изделий.

Кроме того, изъяли более тысячи рублей дохода от предпринимательской деятельности, которая велась с нарушением правил и условий, предусмотренных специальным разрешением.

Таким образом, общая сумма изъятого составляет около четырех тысяч долларов по актуальному курсу.





В отношении ООО, являющегося владельцем бара, составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность, за нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками, а также за нарушение порядка оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий и за нарушение правил торговли и оказания услуг населению.

Общая сумма штрафа может составить более 20 тысяч рублей. Точную сумму определит суд.