ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно в микрорайоне Вишневец наконец открылась новая многофункциональная поликлиника

28.12.2017 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Городскую поликлинику № 7 торжественно открыли 28 декабря. Это одно из самых долгожданных в микрорайоне социальных учреждений. В зоне обслуживания поликлиники более 50 тысяч жителей областного центра, в том числе около 15 тысяч детей.


— Это прекрасный подарок жителям района. Новая поликлиника в шаговой доступности — большое подспорье для них, улучшение условий жизни, экономия времени. Комфортные условия для работы, современное оборудование — это и подарок коллективу, который тут трудится, — отметил на открытии объекта председатель облисполкома Владимир Кравцов.

Он поблагодарил за работу строителей ОАО «Гроднопромстрой».
Кстати, строительство объекта по разным причинам несколько раз прерывалось, но наконец поликлинику открыли.

 — Новая поликлиника — это стандарт в оказании высокотехнологичной помощи для областных центров страны. Здесь есть необходимое оборудование для всего спектра услуг, — отметил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.


Это первая многопрофильная поликлиника в Гродно. Здесь работают женская консультация на 100 посещений в смену, детское отделение, где помимо педиатров прием ведут узкие специалисты — хирург, лор, окулист и невролог. Детское отделение рассчитано на 150 посещений в смену, поликлиника для взрослых — до 400 посещений в смену.


Современное оснащение получила реабилитационная база поликлиники. Например, в кабинете реабилитации травматологических пациентов представлены все необходимые тренажеры для разработки суставов. Оборудованы также две операционные для малых амбулаторных хирургических вмешательств — в женской консультации и в отделении общей хирургии.


Штат поликлиники укомплектован: здесь уже работают свыше 100 врачей и около 200 медицинских сестер. Учреждение начало принимать первых пациентов, однако на полную мощность оно заработает уже после новогодних праздников.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городскую поликлинику № 7 торжественно открыли 28 декабря. Это одно из самых долгожданных в микрорайоне социальных учреждений. В зоне обслуживания поликлиники...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Компанию мужчин подозревают в многочисленных кражах с дач в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика