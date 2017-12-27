В Гродно в микрорайоне Вишневец наконец открылась новая многофункциональная поликлиника

Городскую поликлинику № 7 торжественно открыли 28 декабря. Это одно из самых долгожданных в микрорайоне социальных учреждений. В зоне обслуживания поликлиники более 50 тысяч жителей областного центра, в том числе около 15 тысяч детей.





— Это прекрасный подарок жителям района. Новая поликлиника в шаговой доступности — большое подспорье для них, улучшение условий жизни, экономия времени. Комфортные условия для работы, современное оборудование — это и подарок коллективу, который тут трудится, — отметил на открытии объекта председатель облисполкома Владимир Кравцов.

Он поблагодарил за работу строителей ОАО «Гроднопромстрой».

Кстати, строительство объекта по разным причинам несколько раз прерывалось , но наконец поликлинику открыли.

— Новая поликлиника — это стандарт в оказании высокотехнологичной помощи для областных центров страны. Здесь есть необходимое оборудование для всего спектра услуг, — отметил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.





Это первая многопрофильная поликлиника в Гродно. Здесь работают женская консультация на 100 посещений в смену, детское отделение, где помимо педиатров прием ведут узкие специалисты — хирург, лор, окулист и невролог. Детское отделение рассчитано на 150 посещений в смену, поликлиника для взрослых — до 400 посещений в смену.





Современное оснащение получила реабилитационная база поликлиники. Например, в кабинете реабилитации травматологических пациентов представлены все необходимые тренажеры для разработки суставов. Оборудованы также две операционные для малых амбулаторных хирургических вмешательств — в женской консультации и в отделении общей хирургии.





Штат поликлиники укомплектован: здесь уже работают свыше 100 врачей и около 200 медицинских сестер. Учреждение начало принимать первых пациентов, однако на полную мощность оно заработает уже после новогодних праздников.