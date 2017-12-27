Компанию мужчин подозревают в многочисленных кражах с дач в Минской области

В отношении пятерых мужчин из Минской области возбуждены уголовные дела за кражи из дачных домов. Уже установлено более 30 эпизодов. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.





В течение года жители Мядельского, Молодечненского и Воложинского районов сообщали в милицию о случаях кражи имущества из дачных домов.

В декабре были задержаны пятеро подозреваемых — это мужчины в возрасте от 25 до 47 лет. По версии следствия, они на машине искали в дачных поселках дома без хозяев. А ночью выносили мебель, инструменты, технику и предметы интерьера.

— Некоторые потерпевшие обнаруживали свой дом пустым, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





Следователи установили причастность фигурантов к более чем 30 кражам, но проверяют информацию о других эпизодах. Мужчины взяты под стражу, на их имущество наложен арест.