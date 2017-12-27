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Волочкова искала свою любовь на передаче "Давай поженимся"

28.12.2017 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Известная российская балерина Анастасия Волочкова приняла участие в съемках передачи Первого канала "Давай поженимся", об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Артистка опубликовала эпизод выпуска, в котором исполняет песню для участника телешоу – одного из трех женихов.

Волочкова сообщила, что в российский эфир передача выйдет в четверг.

"28 декабря в эфир выйдет программа "Давай поженимся", смотрите, будет весело. Такого экспоната, как говорят старожилы программы, у них еще не было, тем интересней. С приближающимся Новым годом!", – подписала видео балерина.

28 декабря в эфир выйдет программа "Давай поженимся", смотрите, будет весело. Такого экспоната, как говорят старожилы программы, у них еще не было,

 
Теги: Минск
 
 
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Известная балерина Анастасия Волочкова исполнила песню для одного из женихов программы. Выпуск передачи выйдет в российский эфир в четверг.

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