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Возбуждено дело на одного из крупнейших производителей окон в Гомельской области: прошло 26 обысков

28.12.2017 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении руководителей одного из крупнейших производств окон ПВХ в Гомельской области возбуждено уголовное дело. Фигурантов подозревают в уклонении от налогов — на сумму около 50 тысяч долларов в эквиваленте. Проведено 26 обысков в шести городах. Подробности сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Департамент финансовых расследований КГК выяснил, что директор предприятия организовал двойную бухгалтерию в сговоре с учредителем и начальником коммерческого отдела.

При заказе окон готовился двойной пакет документов. Все сделки по безналичному расчету оформлялись с ОДО официально. Но если граждане платили наличными, договор заключали от имени подконтрольной фирмы, а деньги передавали руководителю.

— Использование этой схемы только за 9 месяцев этого года привело к сокрытию 356 тысяч рублей выручки. По предварительным расчетам, сумма неуплаченных налогов за этот период превысила 100 тысяч рублей, — рассказали в Комитете госконтроля.

По месту жительства обвиняемых, на производстве и в офисах провели 26 обысков — в Гомеле, Мозыре, Жлобине, Речице, Светлогорске и Минске. Наложен арест на три автомобиля и имущество стоимостью 760 тысяч долларов.

Все трое вину свою признали полностью и отпущены под залог. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 Уголовного кодекса. Санкция статьи — вплоть до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Подозревают, что руководители фирмы уклонились от уплаты налогов на 50 тысяч долларов. Фигуранты вину признали полностью.

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