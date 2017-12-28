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Композитора Шаинского могут похоронить в России

28.12.2017 18:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Советского композитора Владимира Шаинского могут похоронить в России после 12 января, сообщил в четверг замглавы Минкультуры РФ Александр Журавский.

Композитора Шаинского могут похоронить в России
© Sputnik/ С. Жабин
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Шаинский умер в возрасте 92 лет в минувший вторник, 26 декабря. Вопрос с погребением композитора решается с тех пор: он жил в США, и родные были бы не против похорон в РФ, однако транспортировка праха стоит больших денег.

"Министерство культуры РФ поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января", — рассказал в четверг замминистра культуры РФ, его слова привело агентство РИА Новости.

Сейчас вопрос продолжает прорабатываться, детали в ведомстве пообещали предоставить позже.

Шаинский получил в прошлом веке славу на весь СССР благодаря написанию музыки ко множеству мультфильмов и художественных лент, в том числе — "Чунга-Чанга", "Песенка Чебурашки", "Песенка Крокодила Гены", "Антошка", "Что тебе снится, крейсер Авроры".

 
Теги: Минск
 
 
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Похороны известного советского композитора могут состояться после 12 января.

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