Композитора Шаинского могут похоронить в России

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Советского композитора Владимира Шаинского могут похоронить в России после 12 января, сообщил в четверг замглавы Минкультуры РФ Александр Журавский.



© Sputnik/ С. Жабин 10 детских песен Владимира Шаинского

Шаинский умер в возрасте 92 лет в минувший вторник, 26 декабря. Вопрос с погребением композитора решается с тех пор: он жил в США, и родные были бы не против похорон в РФ, однако транспортировка праха стоит больших денег.

"Министерство культуры РФ поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января", — рассказал в четверг замминистра культуры РФ, его слова привело агентство РИА Новости.

Сейчас вопрос продолжает прорабатываться, детали в ведомстве пообещали предоставить позже.

Шаинский получил в прошлом веке славу на весь СССР благодаря написанию музыки ко множеству мультфильмов и художественных лент, в том числе — "Чунга-Чанга", "Песенка Чебурашки", "Песенка Крокодила Гены", "Антошка", "Что тебе снится, крейсер Авроры".