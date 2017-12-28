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Министры и главы госкомитетов проведут в январе приемы граждан и представителей юрлиц в Совмине

28.12.2017 17:58 — Новости Общества | БелТА  
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Министры и главы госкомитетов проведут в январе приемы граждан и представителей юрлиц в Совмине
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры и главы госкомитетов проведут в январе личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Совете Министров. Такая информация размещена на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет прием 5 января, министр связи и информатизации Сергей Попков - 10 января, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев - 12 января.

На 17 января запланирована встреча с гражданами и представителями юрлиц министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, на 19 января - министра образования Игоря Карпенко.

Прием председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько состоится 24 января, министра финансов Владимира Амарина - 26 января, министра спорта и туризма Александра Шамко - 31 января.

Личный прием проводится с 10 часов по ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 222 65 09, 222 63 69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов ведется, как правило, по предварительной записи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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