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"Мы уже не ожидали". Во дворе на Грушевской спустя 30 лет включили фонари
28.12.2017 18:49 — Новости Общества | Tut.by
На улице Грушевская в Минске спустя 30 лет зажглись фонари. Мы узнали, почему освещения во дворе не было так долго и как жителям удалось его провести.
Про двор на Грушевской, 11 мы писали два года назад. Тогда местные жители своими силами и с поддержкой спонсоров собрали 77 миллионов неденоминированных рублей на восстановление послевоенного
Но во дворе была и другая проблема: во время капитального ремонта, который провели 30 лет назад, срубили столб освещения. Таким образом, территория у дома, а также парковка остались в темноте. Поэтому в 2015 году местные жители написали письмо главе города о том, что необходимо провести освещение.
Сбором денег на восстановление
— Мы уже не ожидали никаких работ, поэтому представляете, какое было наше удивление, когда подрядчики «Электросетьстрой» неделю назад привезли три торшера освещения двора. Заместитель директора компании Адам Белякович приехал на место и лично проверял, чтобы все работало.
По словам Урецкой, коммунальщики и администрация района долго игнорировали ее обращения о восстановлении освещения.
— Но в конце концов деньги появились и частная компания выиграла тендер. А вот тот мастер, который отвечал за наше освещение в «Мингорсвете», он все время «отбрыкивался» от нас.
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Мы узнали, почему освещения во дворе не было так долго.
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