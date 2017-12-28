На улице Грушевская в Минске спустя 30 лет зажглись фонари. Мы узнали, почему освещения во дворе не было так долго и как жителям удалось его провести.



Двор с фонтаном на Грушевской, 11

Про двор на Грушевской, 11 мы писали два года назад. Тогда местные жители своими силами и с поддержкой спонсоров собрали 77 миллионов неденоминированных рублей на восстановление послевоенного фонтана .

Но во дворе была и другая проблема: во время капитального ремонта, который провели 30 лет назад, срубили столб освещения. Таким образом, территория у дома, а также парковка остались в темноте. Поэтому в 2015 году местные жители написали письмо главе города о том, что необходимо провести освещение.



30 лет двор простоял в темноте, а теперь он выглядит так

Сбором денег на восстановление фонтана занималась пенсионерка Светлана Урецкая. Она же вела переписку с исполкомом по поводу освещения. По ее словам, от властей пришел ответ о том, что фонари установят, когда будет финансирование.

— Мы уже не ожидали никаких работ, поэтому представляете, какое было наше удивление, когда подрядчики «Электросетьстрой» неделю назад привезли три торшера освещения двора. Заместитель директора компании Адам Белякович приехал на место и лично проверял, чтобы все работало.





По словам Урецкой, коммунальщики и администрация района долго игнорировали ее обращения о восстановлении освещения.

— Но в конце концов деньги появились и частная компания выиграла тендер. А вот тот мастер, который отвечал за наше освещение в «Мингорсвете», он все время «отбрыкивался» от нас.