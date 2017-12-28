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Электронную регистрацию иностранцев в Беларуси запустят позже, чем обещали
28.12.2017 18:45 — Новости Общества | Tut.by
Систему электронной регистрацию иностранцев в Беларуси запустят позже, чем предполагалось. Пока не создано механизма, чтобы гости могли оплатить госпошлину через интернет карточкой небелорусских банков. Об этом
«Сейчас иностранцы, у которых нет платежных карт белорусских банков, по техническим причинам не могут оплатить государственную пошлину в ЕРИП без личного обращения в банки, что регламентировано ч. 1 п. 3 ст. 15 Закона «Об основах административных процедур», — пояснила сотрудник пресс-службы МВД Елизавета Бецко.
Поэтому услугу запустят после внесения изменений в законодательные акты. Есть и еще одно предложение.
«Прорабатывается вопрос об освобождении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, от уплаты государственной пошлины при регистрации в электронной форме», — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
Напомним, сейчас, если иностранцы планируют провести в Беларуси более пяти дней, то им обязательно нужно
Исключение из правила — туристы, которые приехали на выходные или государственные праздники. Также от регистрации освобождают в течение 90 дней со дня въезда россиян, а в течение 30 дней со дня въезда — литовцев, латвийцев, украинцев и казахов.
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