За помощь в раскрытии преступлений «черных риелторов» сотрудников Могилевского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру поблагодарил глава милиции области, сообщили в УВД Могоблисполкома .



Фото: УВД Могоблисполкома

«Благодаря бдительности сотрудников этому делу был придан новый импульс, который в том числе позволил пресечь действия преступников», — сказал Александр Ковальчук, вручая благодарственные письма и денежные премии.

Осужденные «черные риелторы» — супруги Игорь и Татьяна Гершанковы, Семен Бережной, Борис Колесников — с 2009 по 2015 год находили в Могилеве одиноких или пьющих людей, уговаривали продать квартиру и переселиться в более дешевое жилье. После оформления сделки жертв убивали и хоронили на сельских кладбищах. Суд приговорил Игоря Гершанкова и Семена Бережного к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам строгого режима. Имущество у всех фигурантов дела конфискуют. Верховный суд оставил приговор в силе .

Начальница производственного управления агентства по госрегистрации Алеся Медюхо поле награждения отметила, что не считает свои действия чем-то выдающимся: просто качественно и добросовестно выполняла свою работу, когда поставили задачу отслеживать информацию по нескольким квартирам.

— Мы не догадывались о масштабах происходящего, однако понимали, что когда приходят подобные поручения, речь идет о чем-то очень серьезном. Задача была отследить и вовремя предупредить. Что мы и сделали. Я очень рада, что благодаря в том числе и нашему вкладу удалось предотвратить совершение новых преступлений и спасти жизни людей, — сказала женщина.

Кроме нее благодарность и премии получили бывший директор агентства по госрегистрации и земельному кадастру Геннадий Лукьянов и начальник отдела по контролю за качеством выполняемых работ Андрей Атрошкин.

Геннадий Лукьянов подчеркнул, что достижение такого результата стало возможным благодаря профессионализму трудового коллектива предприятия, каждый из работников которого четко выполнил поставленные перед ними задачи.

— Состояние правопорядка в любом обществе в большой степени зависит от активной гражданской позиции каждого из нас. Всеобщими усилиями мы достигнем еще лучшего качества состояния правопорядка, — отметил на награждении начальник УВД Могоблисполкома Александр Ковальчук.