Колючий бизнес: как частник – конкурент лесхозов растит элитные елки

ГРОДНО, 28 дек – Sputnik, Инна Гришук. Пока одни белорусы по привычке отправляются на елочные базары от лесхозов, чтобы купить простую елку за десять рублей, другие готовы платить по 20-50 долларов США, чтобы получить новогоднее дерево с хорошей родословной.

Корреспондент Sputnik побывала на фермерском хозяйстве под Гродно и узнала, как частное хозяйство выращивает элитные елки для всей страны.

10 гектаров елок

На фермерском хозяйстве "Зеленый горизонт", расположенном в 20 километрах от Гродно, елочные и сосновые плантации раскинулись на территории более десяти гектаров. Это тысячи новогодних деревьев. Здесь растут и совсем крохотные "детеныши", и деревья высотой более двух метров.



© Фото: "Зеленый горизонт" Елочные плантации частного фермерского хозяйства

Владельцы елочных плантаций то ли в шутку, то ли в серьез говорят, что к новогодним праздникам начали готовиться десять лет назад, когда высадили первые саженцы породистых елок и сосен. С тех пор работа не останавливается ни на день.

"У нас растет все, что поддается районированию, выдерживает наши зимы. И это десятки сортов. Ель сербская, ель колючая, елка обыкновенная, сосна черная, пихта карликовая…", – рассказал начальник производства фермерского хозяйства "Зеленый горизонт" Наталья Сех.



© Фото: "Зеленый горизонт" Чтобы вырастить такое деревце, потребуется не меньше семи лет

Чтобы вырастить красивое новогоднее дерево, нужно не меньше 7-10 лет. Столько времени потребуется, чтобы елка элитного сорта выросла до высоты не меньше метра. Например, в нынешнем году в продажу отправились елки, которым минимум семь лет.

"Это трехлетнее растение", – рассказала специалист, показывая елочку высотой примерно 20 сантиметров, а затем добавляет: "Это годы работы. Поэтому и ценовая политика идет совсем другая".

Как ухаживают за зелеными красавицами

Заниматься елочным бизнесом не так просто, как кажется. Растениям нужен постоянный уход и забота. В хозяйстве строго соблюдается технология выращивания каждого вида колючих питомцев.

Для начала выбираются элитные семена, ведь чтобы получить красивое новогоднее дерево, нужно взять семена от породистой елки. А чтобы у деревца формировалась правильная форма с пушистыми веточками, нужны правильная посадка, своевременные прополка, полив, подкормка.



© Sputnik / Инна Гришук Наталья Сех рассказывает: чтобы елки выросли красивыми, ухаживать за ними нужно круглый год

"И так по кругу каждый год. Если жара – значит, поливаем, не растет – значит, кормим, растет – значит, все равно кормим. Болезни – значит, обрабатываем", – рассказала о тонкостях ухода Сех.

При этом основная работа ведется именно весной и летом, когда деревья активно растут. Ухаживать за колючими саженцами нужно, как и за любым растением – своевременно выполнять все работы, постоянно следить за изменениями погоды.

Как пришли к елкам?

Заниматься елками в хозяйстве начали не случайно. Вспоминают, что лет десять назад в Гродно, да и во всей Беларуси, был период, когда на елочных базарах продавались совсем слабенькие ели.

"Появился спрос на красивые новогодние деревья. Многие люди придают Новому году большое значение, с Запада идет мода украшать красивые пушистые елки", – рассказали в хозяйстве.



© Фото: "Зеленый горизонт" Веточка живой породистой елки или сосны теперь по красоте не уступает искусственной

В хозяйстве отметили, что в последние годы все больше белорусов начинает отказываться от искусственных елок. Они хотят, чтобы новогоднее дерево было живым, приятно пало хвоей, но при этом по красоте и внешнему виду не уступало искусственным елям.

За несколько лет работы в елочном бизнесе работники хозяйства заметили, как меняются вкусы граждан. И количество людей, которые раз в год готовы потратиться на красивое и живое новогоднее дерево, растет в геометрической прогрессии.

Голубые, золотые и в кадке

Интересуемся: можно ли говорить, что в Беларуси появились модные тенденции в елках?

"Можно, но не на 100 процентов населения. Мы еще не избалованы. Нам пока достаточно купить красивую елку, пушистую, а какой она будет, зеленой или голубой – пока вопрос вторичный. Но скоро придем и к этому", – ответила Сех.



© Sputnik / Инна Гришук Все больше белорусов предпочитают покупать елки и сосны в кадках. Такое растение не придется выбрасывать, а можно посадить на даче или приусадебном участке

Пока белорусы обращают внимание на красивую форму, порой смотрят на цвет новогодней красавицы. Например, в нынешнем году очень популярен сорт "ель колючая Хупси".

"Это очень голубая хвоя, которая сохраняет такой цвет круглый год, растет правильной красивой формы, легкая в уходе", – пояснила специалист.

Популярностью пользуются сосны и пихты. Пихту многие любят за мягкую хвою, которая совсем не колется. Ее можно украшать даже детям, не боясь уколоться. В последнее время многие хотят, чтобы новогоднее дерево было густым, чтобы крона была более пышная, с длинными иголками. Кто-то предпочитает карликовые сорта.



© Sputnik / Инна Гришук Сосна горная Офир с золотой кроной

Довольно много людей целенаправленно покупают елки в кадке. Такое дерево после Нового года можно высадить на дачном или приусадебном участке, а можно вынести на улицу, оставить в кадке и сохранить до следующих праздников.

"У нас есть и срезка, но елки в кадке мы больше хотим продавать. Это та же история, как со срезанными цветами. Что лучше? Купить срезанный цветок и выкинуть через три дня, либо подарить растение в горшке за те же деньги, но оно будет расти и радовать еще долго", – отметила Сех.