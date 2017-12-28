Пограничникам приказали пропустить Новый год в Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Белорусские пограничники получили официальный приказ пропустить новый 2018-й год на территорию республики, сообщил в четверг Государственный пограничный комитет Беларуси.

В четверг в резиденции белорусского Деда Мороза, расположенной в Беловежской пуще, прошел ежегодный ритуал постановки приказа на пропуск с Востока на Запад нового года. Пограничники участвуют в нем уже девятый раз – с 2008 года.

"Начальник заставы "Переров" отдал приказ пограничному наряду на беспрепятственный пропуск Нового года", – сказали в ГПК.

В комитете также уточнили, что в мероприятии кроме пограничников и сказочных персонажей участвовали дети с отдаленных застав и учащиеся брестской СШ № 31.

Присутствовавшие в резиденции Деда Мороза на память сфотографировались с хозяином поместья и оставили желания на символическом новогоднем пограничном столбе.