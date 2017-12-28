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Пограничникам приказали пропустить Новый год в Беларусь
28.12.2017 19:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Белорусские пограничники получили официальный приказ пропустить новый 2018-й год на территорию республики, сообщил в четверг Государственный пограничный комитет Беларуси.
© Фото: "Зеленый горизонт"
В четверг в резиденции белорусского Деда Мороза, расположенной в Беловежской пуще, прошел ежегодный ритуал постановки приказа на пропуск с Востока на Запад нового года. Пограничники участвуют в нем уже девятый раз – с 2008 года.
"Начальник заставы "Переров" отдал приказ пограничному наряду на беспрепятственный пропуск Нового года", – сказали в ГПК.
В комитете также уточнили, что в мероприятии кроме пограничников и сказочных персонажей участвовали дети с отдаленных застав и учащиеся брестской СШ № 31.
Присутствовавшие в резиденции Деда Мороза на память сфотографировались с хозяином поместья и оставили желания на символическом новогоднем пограничном столбе.
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Присутствовавшие в резиденции Деда Мороза на память сфотографировались с хозяином поместья и оставили желания на символическом новогоднем пограничном столбе.
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