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В Гродно наградили мужчину, который спас на пожаре трех человек

28.12.2017 19:55 — Новости Общества | Tut.by  
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28 декабря в Гродненском управлении МЧС чествовали 45-летнего Андрея Лисовского, который в деревне Довнары Ивьевского района спас на пожаре трех человек. Мужчина говорит, что героем себя не чувствует, а в похожей ситуации поступил бы также, не раздумывая.


Напомним, пожар в местечке произошел 18 декабря. Горел жилой дом, где живут трое мужчин: 29-летний хозяин, его 43-летний дядя и 82-летний дедушка.

Андрей Лисовский в это время возвращался домой и заметил отблески пламени в окнах. Он подошел к входной двери, услышал крики о помощи и без колебаний вошел внутрь. Помещения к тому времени уже плотно затянуло дымом. Андрей вышел за порог, сделал несколько вдохов и снова вошел в дом. На полу в коридоре обнаружил мужчину, как позже выяснилось, находившегося в гостях. Ухватив его за одежду, вытащил на улицу и снова вернулся в жилище. В дыму отыскал еще одного человека и также вынес его на свежий воздух. Затем в коридоре обнаружил третьего мужчину.

— Андрей Ромуальдович несколько раз входил в дом, рискуя своей жизнью. Его поступок — это пример высокого уровня гражданской ответственности и человеческого не безразличия, — отметил во время награждения начальник Гродненского областного управления. МЧС Республики Беларусь Сергей Шпарло.

За мужество и героизм, проявленные при спасении людей, Андрею Лисовскому назначена денежная премия в размере четырех тысяч рублей.

Кстати, в 2017 году в Гродненской области на пожарах благодаря неравнодушным гражданам, соседям и односельчанам были спасены 14 человек.

 
 
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За мужество и героизм, проявленные при спасении людей, Андрею Лисовскому назначена денежная премия в размере четырех тысяч рублей.

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