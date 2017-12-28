28 декабря, Минск Корр. БЕЛТА/. Освобожденные из плена в Ливии белорусские медики вернулись на родину, передает корреспондент БЕЛТА из Национального аэропорта Минск.

Супруги из Гомеля врач-травматолог Сергей Здота и операционная сестра Инна Бабуш работали в Ливии по контракту с 2010 года. Они находились в городе Зинтане в 100 км от Триполи, где работали в частном медицинском центре. Медиков удерживали, чтобы заставить продлить контракт: отобрали паспорта, поместили под домашний арест. Супругам удалось отправить сигнал в МИД Беларуси при помощи средств связи.

Медики отметили слаженную работу МИД Беларуси и России, а также помощь главы Чечни Рамзана Кадырова. В разрешении ситуации принимали участие российская контактная группа по внутриливийскому урегулированию и МИД Ливии.

Необходимое содействие в возвращении в Минск медикам оказало посольство Беларуси в России. В дальнейшем супруги планируют работать на родине.

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