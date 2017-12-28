ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Освобожденные из плена в Ливии белорусские медики вернулись на родину

28.12.2017 20:55 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

28 декабря, Минск Корр. БЕЛТА/. Освобожденные из плена в Ливии белорусские медики вернулись на родину, передает корреспондент БЕЛТА из Национального аэропорта Минск.

Супруги из Гомеля врач-травматолог Сергей Здота и операционная сестра Инна Бабуш работали в Ливии по контракту с 2010 года. Они находились в городе Зинтане в 100 км от Триполи, где работали в частном медицинском центре. Медиков удерживали, чтобы заставить продлить контракт: отобрали паспорта, поместили под домашний арест. Супругам удалось отправить сигнал в МИД Беларуси при помощи средств связи.

Медики отметили слаженную работу МИД Беларуси и России, а также помощь главы Чечни Рамзана Кадырова. В разрешении ситуации принимали участие российская контактная группа по внутриливийскому урегулированию и МИД Ливии.

Необходимое содействие в возвращении в Минск медикам оказало посольство Беларуси в России. В дальнейшем супруги планируют работать на родине.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 150
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно наградили мужчину, который спас на пожаре трех человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика