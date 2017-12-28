Дед Мороз не подарит нам снег. Погода в Витебске в новогодние выходные

Надежда на то, что в этот Новый год будет наконец-то снежно, морозно, бело и красиво, не оправдалась. По традиции последних лет погода в главный зимний праздник не балует. По предварительному прогнозу сайта pogoda.by, в длинные новогодние выходные витеблян ожидают оттепель и сырость.



Фото: Игорь Матвеев

В субботу, 30 декабря, ночью до 7 градусов выше нуля, днем — до плюс четырех. Прогнозируют сильный дождь, который к вечеру перейдет в силный мокрый снег.

Облачным и оттепельным будет и последний день уходящего года — 31 декабря. Температура в течение суток около нуля. Возможен снег.

В первый день нового 2018-го, в понедельник, будет ветрено — порывы до 17 метров в секунду. Ожидается мокрый снег и дождь. Днем — до +6 °C.

Во вторник, 2 января, пасмурно, ветрено, мокрый снег. Ночью — до +3 °C, днем — +4 °C.

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