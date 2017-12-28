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В новый год - с дождями. Погода в Гомеле в праздничные выходные

29.12.2017 06:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Нам обещали самую холодную зиму за последнее столетие. Но вот подходит к концу декабрь, а холодов все нет и нет. И пока не предвидится — Новый год придется встречать с туманами и дождями.


В субботу будет дождливо и +5°С. К вечеру — мокрый снег.

В пасмурное 31 декабря температура будет колебаться от -1°С до +1°С. Но с 1 января снова потеплеет — до +6°С, возможны небольшие дожди, вечером — туман.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Нам обещали самую холодную зиму за последнее столетие. Но вот подходит к концу декабрь, а холодов все нет и нет.

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