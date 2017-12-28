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Собачья жизнь, алко-эксперимент, черта бедности и первые итоги 2017-го - все за вчера
29.12.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Если вы хотели что-то узнать о собачьей жизни — Минска снимает свою повседневность">вам сюда: пес-фотограф из Минска снимает свою повседневность с помощью камеры и креативной хозяйки. А мы пока готовимся к Новому году и предлагаем вам еще раз прожить вчерашний день — в наших новостях и классных текстах.
ВАЖНОЕ
Начинаем подводить итоги уходящего 2017-го. Ух, какой был год! Привычное закручивание гаек и масштабная либерализация для бизнеса, небывалая протестная активность «тунеядцев» и IT-страна, запуск завода белорусских легковушек и призрачная зарплатная тысяча.
Между тем в нашей стране все больше тех, кто
Президент вчера
Силовики задержали одного из самых влиятельных строителей Беларуси, директора круглянской ПМК № 266 Николая Патрончика. В Круглом это событие мощнее «Дожинок», говорят, «все решалось на уровне самого главного человека в стране». Именно ПМК полностью отстроила малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове, а также сделала резиденцию президента «Александрия-2″. Патрончик называл Лукашенко „хорошим знакомым“. В 2012 году президент предлагал ему должность министра архитектуры и строительства, но тот отказался. А в 2015-м по указу Лукашенко Патрончика наградили орденом Отечества III степени.
И напоследок вот вам печальная статистика: 70% смертей в Беларуси — от болезней сердца и онкологических заболеваний. Количество больных со злокачественными опухолями в стране растет. Нарисовали инфографику, из которой наглядно понятно,
ЧТО ЕЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Перед каждым водителем в новогодние праздники встанет вопрос: пить или не пить, а если пить — то когда потом можно за руль.
Побывали в Гомельской области. Едем — и вот из окна виден новый китайский завод беленой целлюлозы в Светлогорске. Еще секунда — и салон заполняет запах, напоминающий гнилую кислую капусту, начинает тошнить, дышать удается ртом, при этом плотно заткнув шапкой нос. „Почувствовали, какими ароматами мы дышим? Травят, как в газовой камере“, — негодуют местные — и борются с властями и инвесторами за свои воздух, здоровье и жизнь.
А еще у нас произошел тяжелый разговор со следователем, которая работает с преступлениями против детей. О том, как выявляют педофилов и как после этого живут их семьи и пострадавшие дети —
Если вы вчера пропустили прямой эфир „Экономики на пальцах“, не беда —
А если же вы не сильны в международной политике, то
Ну и помним, конечно, что скоро праздники. Поэтому заканчиваем с серьезными темами — и
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Если вы хотели что-то узнать о собачьей жизни - вам сюда: пес-фотограф из Минска снимает свою повседневность. А мы пока готовимся к Новому году и предлагаем вам еще...
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