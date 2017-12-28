Собачья жизнь, алко-эксперимент, черта бедности и первые итоги 2017-го - все за вчера

Доброе утро!

Если вы хотели что-то узнать о собачьей жизни — Минска снимает свою повседневность">вам сюда: пес-фотограф из Минска снимает свою повседневность с помощью камеры и креативной хозяйки. А мы пока готовимся к Новому году и предлагаем вам еще раз прожить вчерашний день — в наших новостях и классных текстах.

ВАЖНОЕ

Начинаем подводить итоги уходящего 2017-го. Ух, какой был год! Привычное закручивание гаек и масштабная либерализация для бизнеса, небывалая протестная активность «тунеядцев» и IT-страна, запуск завода белорусских легковушек и призрачная зарплатная тысяча. Вот здесь — все о событиях, явлениях и людях, сделавших уходящий год важным и неповторимым, здесь — самые значимые автомобильные события 2017-го, ну, а здесь — важнейшее и прекраснейшее прошлогоднее в нашей культуре.





Между тем в нашей стране все больше тех, кто оказался за национальной чертой бедности . А заветные «по пиццот», как нам стало известно, получают только в двух районах страны — для остальных же регионов выглядят, простите, абсолютной сказкой.

Президент вчера снова высказался о несовершенстве школьной программы — по его мнению, она очень насыщенна и сложна. Так-так, похоже, в 2018-м кого-то будут серьезно перетряхивать (и похоже — наших с вами детей).

Силовики задержали одного из самых влиятельных строителей Беларуси, директора круглянской ПМК № 266 Николая Патрончика. В Круглом это событие мощнее «Дожинок», говорят, «все решалось на уровне самого главного человека в стране». Именно ПМК полностью отстроила малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове, а также сделала резиденцию президента «Александрия-2″. Патрончик называл Лукашенко „хорошим знакомым“. В 2012 году президент предлагал ему должность министра архитектуры и строительства, но тот отказался. А в 2015-м по указу Лукашенко Патрончика наградили орденом Отечества III степени. Рассказываем, что нам пока известно .

И напоследок вот вам печальная статистика: 70% смертей в Беларуси — от болезней сердца и онкологических заболеваний. Количество больных со злокачественными опухолями в стране растет. Нарисовали инфографику, из которой наглядно понятно, от чего умирают белорусы .

ЧТО ЕЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Перед каждым водителем в новогодние праздники встанет вопрос: пить или не пить, а если пить — то когда потом можно за руль. Мы провели эксперимент : четыре человека вечером выпили по 300 граммов коньяка, а следующим утром проверили свое состояние у нарколога и рассказали нам о своем самочувствии. Не благодарите — и не повторяйте.





Побывали в Гомельской области. Едем — и вот из окна виден новый китайский завод беленой целлюлозы в Светлогорске. Еще секунда — и салон заполняет запах, напоминающий гнилую кислую капусту, начинает тошнить, дышать удается ртом, при этом плотно заткнув шапкой нос. „Почувствовали, какими ароматами мы дышим? Травят, как в газовой камере“, — негодуют местные — и борются с властями и инвесторами за свои воздух, здоровье и жизнь. Рассказываем, как .

А еще у нас произошел тяжелый разговор со следователем, которая работает с преступлениями против детей. О том, как выявляют педофилов и как после этого живут их семьи и пострадавшие дети — читайте здесь . Да-да, читайте — не думайте. что нас это никогда не коснется!

Если вы вчера пропустили прямой эфир „Экономики на пальцах“, не беда — можно посмотреть в записи . Здесь Чалый объясняет, как наш президент пробует переложить заботу о белорусах на бизнесменов, а мы наблюдаем смену политэкономической модели, которой придерживался Лукашенко долгие годы — и, видимо, это станет краеугольным камнем его новой президентской кампании.

А если же вы не сильны в международной политике, то не пропустите нашу видеообъяснялку по войне в Сирии . Боевые действия там идут уже шесть лет, в них принимают участие США, Россия, Турция, Израиль и многие другие. Правомерно ли там присутствуют иностранные армии и почему российские войска по-прежнему остаются в Сирии, если Путин уже два раза приказывал вывести своих солдат, — в новом выпуске „Простой политики“.

Все новости четверга, 28 декабря

Ну и помним, конечно, что скоро праздники. Поэтому заканчиваем с серьезными темами — и учим готовить правильную „Мимозу“ , подбираем наряд для новогодней ночи и советуем, как не набрать пару-тройку лишних килограммов в ночь с 29 декабря на третье января.

Ваша редакция

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