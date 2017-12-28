Зимой хозяева небольших собак утепляют своих животных разной одеждой — от синтепоновых комбинезонов с манжетами до пальто с карманами. Мы посмотрели, как одевают питомцев минчане, и узнали расценки на такие наряды.





12-летний Патрик в костюме новогоднего оленя

Хозяйка 12-летнего йоркширского терьера Патрика Лиля сама шьет одежду для маленьких собак.





— Основная масса клиентов выбирает комфорт, чтобы было и для дождя, и для холодной погоды. Но есть и такие, у кого уже все есть, и им интересны изыски: например, что-нибудь из натурального меха. Бывают очень экзотичные пожелания.

Лиля говорит, что к ней часто обращаются жены хоккеистов или футболистов и просят сшить одежду с логотипом клуба.

— Цены вообще разные. В среднем зимний комбинезон стоит от 35 до 57 рублей. А если с натуральным мехом, то плюс еще 40 рублей.





Куртки делают с манжетами и скользкой подкладкой, чтобы не сбивалась шерсть. А капюшон нужен для того, чтобы нигде не дуло. Но в целом он, конечно, бутафорский.

По словам хозяйки, собаке должно быть удобно гулять в одежде. Маленьких нужно не сильно утеплять, потому что они очень активные.

У самого Патрика завидный гардероб — пять комбинезонов, среди которых есть и зимние, и осенние, и один летний.

Ами в комбинезоне с натуральным мехом

В Тучинском сквере гуляет йоркширский терьер Ами. Ему три года, и он внук Патрика. На Ами — коричневый комбинезон с вышитым оленем и капюшоном, отделанный мехом, а также ботинки.

Хозяйка Инна говорит, что выбирает одежду для пса так, чтобы ему было комфортно.





— Он очень любит одежки. Когда принесли комбинезон, он бегал и прыгал вокруг него. Нюхал, хотел, чтобы ему поскорее дали померить. Пока у него одна зимняя курточка, но мы еще маленькие — много не шьем.

Хозяйка рассказывает, что обувь важна для маленьких собак, потому что из-за реагентов на лапах появляются раны, и тогда пес какое-то время не может ходить.





— Тем более у нас на улице такая грязь везде. А так приходит домой, как человек.

Инна говорит, что одевать собаку начинает с осени, как только начинаются дожди. И приучать животное к одежде надо, когда оно еще совсем маленькое. Тогда, повзрослев, оно не будет чувствовать в ней дискомфорт.

Бигль Малдер в пальто

В районе Института культуры встречаем Машу с биглем. Пса зовут Малдер, ему 3 года. Маше его подарил парень на Новый год. Малдер гуляет в коричневом пальто с капюшоном и карманами. «Можно даже в магазин ходить», — шутит хозяйка.





— Одеваться он вообще не любит. Одеваемся с психами. Но пальто нам надо носить, потому что мы моемся после прогулок, а живот у него беленький. Но, вообще, мы специально не покупали пальто — знакомая девочка подарила, потому что ее собаке не подошло.





Дома Малдер может кофту какую-то надеть после ванны, но все равно пытается одежду снять, рассказывает хозяйка. По ее словам, собаку начали приучать к одежде довольно поздно — с полутора лет.

Той-пудель в жилетке цвета хаки

Анна выгуливает рыжего той-пуделя Леопольда в районе Немиги. Девушка говорит, что, пока на улице тепло, ему хватает такой легкой жилетки.





— Зимой его надо утеплять, потому у него нет подшерстка. В холод — не погуляет. Вообще у нас есть и дождевики, и куртка синтепоновая потеплее, и комбинезон.

«У него любимый производитель — AliExpress», — говорит хозяйка.

Анна объясняет, что все вещи для собаки заказывает в китайском интернет-магазине, потому что в столичных зоомагазинах такие же вещи стоят в два раза дороже. В среднем за одежду платит не более семи долларов.





А вот дизайнерские наряды для собаки Аня покупать не готова.

— Дорого, а одежда портится, царапается. И нам всего 11 месяцев, поэтому много покупать не хотим.

Веня в костюме льва

Русского той-терьера Веню неподалеку от улицы Ольшевского выгуливает хозяйка Вероника. Девушка говорит, что вообще по паспорту собаку зовут Винсент.

— У таких собак нет подшерстка, поэтому зимой им холодно. Мы не остаемся в стороне, хочется, чтобы было и красиво, и тепло. Все, как для человека.





Одежду для Вени хозяйка покупает в интернете, потому что, по ее словам, в столичных магазинах вещи для животных стоят дорого. У собаки на холодную пору года есть синий теплый комбинезон с манжетами, костюм Супермена и желтый наряд под льва.

— Ему не очень нравится одеваться, но, наверное, когда выходит на улицу, не жалеет об этом. Но ботинкам он дико сопротивляется, не получилось у нас приучить его.





Вероника говорит, что наряжает собаку лишь по необходимости — зимой и осенью, а летом псу дают полную свободу.