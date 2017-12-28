Программа, дороги, транспорт, погода. Шпаргалка по Новому году в Бресте

Праздничные новогодние гуляния в Бресте пройдут на площади Ленина и в двух районах города.





Праздничная дискотека у новогодней елки на площади Ленина пройдет 1 января с 1.00 до 4.00. Начало гуляний ознаменует поздравление Деда Мороза и Снегурочки. В первый день нового года на площади также пройдет праздник для детей «Вместе встанем в хоровод». Начало в 14.00.

Новогодние торжества в Ленинском районе пройдут с 1.00 до 3.00 по трем адресам: улица Дубровская, 5, Смирнова, 23 и Старозадворская, 4.

В Московском районе дискотека будет продолжаться с 1.00 до 4.00 на улице Московская, 273, площадке у торгово-развлекательного центра «Экватор», на улице Суворова, 108−112 и в микрорайоне Вулька-1.

Ограничение движения

Как сообщает Брестский горисполком, 1 января в связи с проведением новогодних мероприятий будет запрещено движение:

— с 0.00 до 5.00 по улицам Ленина и Карла Маркса (кроме троллейбусов) на участке дороги от улицы Гоголя до улицы Мицкевича;

— с 1.00 до 4.00 по улицам Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Московской, Суворова, Сябровской, Гаврилова (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий).

Общественный транспорт

Развозить жителей и гостей города 31 декабря с 23.30 до 6.00 1 января будут троллейбусы № 1, № 3, № 4, № 8, а с 1.00 до 7.00 — маршрутки.

Расписание троллейбусов в новогоднюю ночь с 31.12.2017 на 1.01.2018

Маршрут № 1

К.п. ''Орджоникидзе'' 0.40, 2.00, 3.35, 4.55

К.п. ''Обл. больница'' 0.00, 1.20, 2.54, 4.15, 5.31

Маршрут № 3

К.п. ''Орджоникидзе'' 0.00, 1.20, 2.55, 4.15, 5.32

К.п. ''Виктория'' 23.21, 0.40, 2.15, 3.35, 4.55

Маршрут № 4

К.п. ''Орджоникидзе'' 1.00, 2.20, 3.55, 5.15

К.п. ''Виктория'' 1.40, 3.14, 4.35

Маршрут № 8

К.п. ''Орджоникидзе'' 0.45, 1.55, 3.20, 4.30, 5.40

К.п. ''Цветотрон'' 0.10, 1.20, 2.44, 3.55, 5.05, 6.08 в депо

31 декабря автобусы будут работать до 23.00, сообщает газета «Заря», а 1 января — по расписанию выходного дня с сокращением количества рейсов.

Погода

В последний день года во многих районах ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь, пишет «Брестская газета». Днем местами усиление ветра с порывами до 15 — 18 м/с. Ночью синоптики прогнозируют -2.+3°С, днем будет +3.+8°С.

В новогоднюю ночь на большей части Брестчины, а в первый день 2018 года местами ожидаются кратковременные дождь, мокрый снег. Ночная температура — -1.+4°С, днем будет 0.+5°С.