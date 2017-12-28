Па-де-де огненных тракторов: как МТЗ снова минчан удивил

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минский тракторный завод снова удивил минчан необычным шоу с участием своей продукции.

В четверг вечером на площадке перед МТЗ собралось множество минчан и работников завода. В предновогоднем концерте, который организовал МТЗ, было обещано немало звезд эстрады – от экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс до звезд белоруской эстрады — Ольги Рыжиковой, Анастасии Тихонович, группы "Цвет Алоэ".



© Sputnik/ Дмитрий Хороших На новогодние праздники: что посмотреть в Минске

Но даже не песен ждали собравшиеся. Заводчане и жители Заводского района привыкли к тому, что МТЗ удивляет шоу с участием своей продукции, которая танцует и исполняет сложные и зрелищные виражи. Но в этот раз шоу выглядело по-настоящему грандиозным.

Трактора "Белорус" выступали в неоновых огнях, извергая столбы огня. "Пилоты" выписывали сложные пируэты и ставили машины на задние колеса – будто это совсем не тяжелая сельхозтехника. Красочное шоу проходило под восторженные вскрики публики.

Праздник у МТЗ завершился лазерным шоу и масштабным фейерверком.