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Па-де-де огненных тракторов: как МТЗ снова минчан удивил
29.12.2017 08:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минский тракторный завод снова удивил минчан необычным шоу с участием своей продукции.
В четверг вечером на площадке перед МТЗ собралось множество минчан и работников завода. В предновогоднем концерте, который организовал МТЗ, было обещано немало звезд эстрады – от экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс до звезд белоруской эстрады — Ольги Рыжиковой, Анастасии Тихонович, группы "Цвет Алоэ".
© Sputnik/ Дмитрий Хороших
Но даже не песен ждали собравшиеся. Заводчане и жители Заводского района привыкли к тому, что МТЗ удивляет шоу с участием своей продукции, которая танцует и исполняет сложные и зрелищные виражи. Но в этот раз шоу выглядело по-настоящему грандиозным.
Трактора "Белорус" выступали в неоновых огнях, извергая столбы огня. "Пилоты" выписывали сложные пируэты и ставили машины на задние колеса – будто это совсем не тяжелая сельхозтехника. Красочное шоу проходило под восторженные вскрики публики.
Праздник у МТЗ завершился лазерным шоу и масштабным фейерверком.
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Шоу с участием продукции завода прошло при полном аншлаге: в этот раз трактора танцевали среди пламени и огненных искр.
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