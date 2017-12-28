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Па-де-де огненных тракторов: как МТЗ снова минчан удивил

29.12.2017 08:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минский тракторный завод снова удивил минчан необычным шоу с участием своей продукции.

В четверг вечером на площадке перед МТЗ собралось множество минчан и работников завода. В предновогоднем концерте, который организовал МТЗ,  было обещано немало звезд эстрады – от экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс до звезд белоруской эстрады — Ольги Рыжиковой, Анастасии Тихонович, группы "Цвет Алоэ".

Па-де-де огненных тракторов: как МТЗ снова минчан удивил
© Sputnik/ Дмитрий Хороших
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Но даже не песен ждали собравшиеся. Заводчане и жители Заводского района привыкли к тому, что МТЗ удивляет шоу с участием своей продукции, которая танцует и исполняет сложные и зрелищные виражи. Но в этот раз шоу выглядело по-настоящему грандиозным.

Трактора "Белорус" выступали в неоновых огнях, извергая столбы огня. "Пилоты" выписывали сложные пируэты и ставили машины на задние колеса – будто это совсем не тяжелая сельхозтехника. Красочное шоу проходило под восторженные вскрики публики.

Праздник у МТЗ завершился лазерным шоу и масштабным фейерверком.

 
Теги: Минск
 
 
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Шоу с участием продукции завода прошло при полном аншлаге: в этот раз трактора танцевали среди пламени и огненных искр.

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