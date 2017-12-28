Отделить бумажку от бутылки в теории может каждый. На практике к разным контейнерам во дворе такой мусор несут пока не все. В проекте « Вторая жизнь » движение «Цель 99» и TUT.BY продолжают рассказывать о том, как правильно избавляться от ненужных вещей, и о тех, кто учится жить без лишних отходов. В этом материале мы решили спросить у белорусов, какими могут быть мотивы собирать мусор раздельно.

«Весь мусор за неделю — пакет от молока и от творога»





Елена Майсюк Ремесленник

— Я родилась в Советском Союзе, когда люди еще выстраивались в очереди, чтобы сдать бутылки в приемный пункт. Тогда это было нормально и было понятие, что такое ресурсы и как к ним относиться. Беречь то, что уже есть, было традицией, заложенной в семье. В детстве я больше у бабушки в деревне жила. Старики вообще мало выбрасывали: у них было свое хозяйство. А пластиковые бутылки тогда только появлялись и считались ценностью, поэтому не выбрасывались.

В 1989 году мы переехали из Островца в Гродно. Там у нас уже появился мусоропровод, но мы все равно не выбрасывали все вместе. Хранили газеты, потому что в них можно было что-нибудь завернуть. Бутылки всегда сдавали. Когда их перестали принимать, складывали в гараже. Я собирала крышечки от кефира и сдавала их в пункт приема вторсырья, как и макулатуру.

Потом стала жить отдельно от родителей и продолжала выбрасывать мусор раздельно. Насобираешь один килограмм талончиками или еще какой-то мелочью, которую нет смысла выбрасывать, и сдаешь. Деньги маленькие, но зато бумага не лежит где-нибудь, а будет переработана.

Три года назад я переехала в деревню в 53 километрах от Гродно. Теперь у меня новая установка — изначально меньше покупаю. В магазине выбираю продукты не столько по цене, сколько по тому, есть ли там лишняя упаковка. Стоит покупать пачку зефира или взять на развес и положить в свой пакет? С торбой, кстати, своей хожу, и бутылка для воды тоже всегда с собой. Для чая — термокружка. Весь мой мусор за неделю — пакет от молока и от творога. Для всего остального есть печка и компостная куча.

Я гравирую по стеклу, поэтому многие отдают мне стеклянные банки. На днях научилась спиливать дно у бутылок. Теперь буду делать из них либо светильники, либо подсвечники. Так буду давать вторую жизнь тому, что кто-то хотел выбросить.

В Гродно летом заварили все мусоропроводы. Мама отдельное ведерко завела для компоста. В конце недели отвозила его на дачу. Пластик в отдельный пакет выбрасывает. Соседи тоже с несколькими пакетами в руках обычно выходят мусор выбрасывать. В нашем доме живет поколение, которое понимает, что такое ресурсы, его этому учили.

Думающий человек лучше сделает что-то сразу как надо, чем будет переделывать потом. Представьте, что вас пригласили в место с кучей мусора и попросили посортировать. Удивляюсь, что некоторые люди до сих пор еще думают, делать это или нет. Мы уже в космос собираемся летать толпами, а элементарный вопрос — убрать за собой на планете — остается чем-то сверхъестественным.

«Экоцель на 2018 год — уменьшить количество пакетов»

Татьяна Швед Контент-менеджер в туристической компании

— Для меня сортировка мусора — явление само собой разумеющееся. Допил молоко — выкинул бутылку по дороге на работу в желтый контейнер. Ближайшие контейнеры для пластика в 50 метрах от дома, салатовый (для бумаги) — в 200 метрах, рядом с магазином, куда хожу за продуктами. Дома есть специальная коробка от обуви для макулатуры и отдельный пакет для перерабатываемого пластика. И то и другое выносим. В среднем получается раза три в месяц. Ничего сложного.

Со временем привычка сортировать вырабатывается, а еще — развивается экологическая грамотность. Я не хочу участвовать в создании и расширении свалки хотя бы по мере возможности. И если каждый так подумает и не возьмет пакет на кассе, то это будет наша маленькая общая победа над проблемой, которую во что бы то ни стало надо решить.

Выбрасывать мусор раздельно меня около двух лет назад вдохновила личным примером близкая подруга. За это ей искренне благодарна. Когда я начала сортировать мусор, втайне гордилась собой, мол, вот поступаю правильно. Сейчас хочется большего. Например, чтобы мне налили в кофейне напиток в мою чашку, а не в пластиковый стакан.

А моя личная экоцель на 2018 год — максимально уменьшить количество пакетов в своей жизни. Хочется не мучиться угрызениями совести, когда покупаешь пару кило мандаринов и кладешь их в одноразовый пакет за неимением доступной альтернативы.

«Аб'ёмы смецця перавышаюць усе ўяўленні»

Мария Пушкина Переводчик

— Шэсць гадоў таму я паступіла ў магістратуру ў Варшаве і пачала жыць там. Стала прыглядацца да тамтэйшага працэсу перапрацоўкі смецця. У польскай сталіцы сарціроўку зрабілі абавязковай у 2012 ці 2013 годзе. Пра гэта былі папярэджаныя ўсе жыхары дома, усім былі раздадзеныя «метадзічкі», кантэйнеры ў альтанцы для смецця былі адмыслова пазначаныя. Акрамя непасрэдна-побытавага дакранання да тэмы, я чула і бачыла грамадскія абмеркаванні, анімацыйныя фільмы для дзетак і нават семіятычныя даследаванні. Мяне вельмі зачапіла кніга Марціна Напюркоўскага «Сучасная міфалогія», у якой аналізаваўся сярод іншага раздзельны збор смецця ў горадзе.

У Беларусі я таксама сарцірую смецце, таму што заўважыла, колькі адкідаў застаецца ад жыццядзейнасці адной асобы. А калі такіх людзей набіраецца шматкватэрны дом, то аб’ёмы смецця перавышаюць усе ўяўленні пра гэта. Калі можна аптымізаваць гэтыя паказнікі, то для мяне гэта выглядае лагічна.

Як ва ўсіх, напэўна, сем’ях, смецце ў мяне жыве пад ракавінай на кухні. Там стаіць некалькі сметніц, а паперу я збіраю у вялікі папяровы пакет. Я не карыстаюся смеццеправодам — гэтая штука мяне заўжды пужала, бо грыміць і дрэнне пахне. Вырасла я на Асмалоўцы. Там смецце заўжды выносілі, бо прагуляцца не было праблемай. Было б хораша, каб у нас былі адмысловыя альтанкі з усімі відамі кантэйнераў, бо нядаўна паперу да далейшага кантэйнеру я выносіла пад крыкі бабулек: «Куды панесла?! Кідай сюды, я кажу! Смецце тут!»

Таксама я намагаюся сачыць за бліжэйшымі пунктамі прыёму другаснай сыравіны, напрыклад, праз партал «Зялёная сетка». А яшчэ мне пашанцавала з калегамі, якія таксама за экалагічны падыход. Сабраная на працы макулатура разыходзіцца імгненна, калі ў кагосьці з дзяцей калег «вымалёўваецца» збор макулатуры.

«За судьбу мирового океана не переживаю, но переработка — дело хорошее»

Иван Кравченя Дизайнер

— Начал сортировать мусор года три назад. Увидел во дворе баки для раздельного сбора и подумал, что надо попробовать. За пару недель привык и теперь особо об этом не задумываюсь.

Сортирую не потому, что у меня есть какое-то особое убеждение. За судьбу мирового океана я не переживаю, но думаю, что вторичная переработка — дело хорошее. Так почему бы не сортировать мусор, раз это не занимает много времени и из него можно сделать что-то еще?

По максимуму дома отдельно собираю пластик, стекло. Бумагу уже как получится. Например, коробку от пиццы отдельно выброшу. А какой-то ценник или этикетка все равно в общий пакет попадет. То есть сортирую без фанатизма и глубоких познаний. Процентов на пятьдесят, думаю.

Яйца, например, мы с женой покупаем и перекладываем в специальную бумажную коробку, а пластиковые упаковки от них сразу выбрасываем в отдельный контейнер. Молоко в пластиковых бутылках не берем — только в пакетах. Переливаем потом его в стеклянную бутылку для многоразового использования.

Конечно, одно мусорное ведро проще разместить в квартире, чем несколько. Поэтому для сортировки нужно место. Но все-таки собирать раздельно даже удобнее. Если пихаешь все вместе в одно ведро, то оно быстро наполняется и его надо выносить каждый день. Если собираешь раздельно, мусор лучше трамбуется, и его можно выносить реже. Пластик, например, не воняет — собирай в один большой пакет столько, сколько туда влазит. Общий органический мусор выносим раз в два дня примерно. У нас во дворе есть несколько контейнеров, но не на всех указано, для чего они, и многие люди туда сбрасывают все вместе — пластик, бумагу, общий мусор. Это напрягает. Было бы круто, если бы баков установили больше и они были бы четко подписаны.

«Гордиться нечем, если выбрасывать несколько пакетов с пластиком»

Ольга Астапович Редактор и журналист

— Точно вспомнить момент, когда я начала сортировать отходы, мне сложно. Наверное, это произошло, когда увидела во дворе новые цветные контейнеры. Заинтересовалась — узнала, что появилась возможность отправлять пластик, стекло и бумагу на переработку. И начала! Это было еще задолго до того, как я стала работать в экологической организации и учить людей делать то же самое.

Вообще, я родилась и выросла в Гомеле, и в наших домах всегда были заварены мусоропроводы. Мне кажется, это очень влияет на поведение: если уж все равно придется спускаться вниз с мусором, то заодно можно и пластик со стеклом разделить по разным контейнерам. Те же, кто привык пользоваться мусоропроводом, могут банально не видеть такой возможности: мы все куда-то бежим, куда-то опаздываем, и новый контейнер вполне может остаться незамеченным.

Раньше у меня были пакеты, в которые я собирала разные виды отходов. После последнего переезда кухня оказалась намного меньше прежней, и пакеты спрятать куда-либо или аккуратно вписать в пространство у меня не получилось. Я долго думала и в итоге купила два недорогих вместительных цветочных горшка (с виду похожих на урны). Чтобы гости их ни с чем не перепутали, обозначила наклейками «Пластик» и «Бумага». У меня дома нет необходимости ставить емкость для стекла. Как правило, у меня его нет: банки от маминых огурчиков уезжают обратно к родителям, а бутылки появляются крайне редко — в основном от оливкового масла, может, раз в месяц.

Считаю, что гордиться нечем, если еженедельно выбрасывать несколько пакетов с пластиком. В этом случае рецепт только один: снижать потребление. Именно поэтому я внимательно присматриваюсь к упаковке товаров: выбираю то, что можно купить без нее или с минимальным ее количеством. Люблю молочные продукты, но, понятно, что их без упаковки не купишь, потому нахожу для себя компромиссный вариант: возьму молоко и йогурт в перерабатываемой бутылке, а ту, что запаяна в ПВХ-пленку, предпочитаю оставить в магазине. Сортировка — это мой путь к осознанному потреблению.

В моем дворе стоит контейнер для пластика, если с ним что-то не так, поправляю. Мне нетрудно закрыть крышку, чтобы внутрь не падал снег. Бывают проблемы сложнее: этим летом озеленители сбрасывали в контейнер для пластика обрезки деревьев и скошенную траву. Тогда я сразу звоню в службу 115, прошу привести в порядок контейнер, а работникам коммунальных служб прочитать лекцию о раздельном сборе отходов. Сдать вторсырье в городе сейчас вообще не проблема, и среди реальных барьеров — только лень и невнимательность.

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Движение « Цель 99 » инициировано учреждением « Оператор вторичных материальных ресурсов ». «Цель 99» − стремление перерабатывать максимум бытовых отходов в Беларуси. Собирайте раздельно отходы! Маленькое усилие каждого из нас — большой эффект для страны.