Прошедший год для семьи Комаренко был полон радостных забот. Шутка ли: 2017-й начался с невероятного выигрыша — квартиры в столице, а продолжился свадьбой, ремонтом и составлением планов на будущее. Перед наступлением Нового года мы наведались в гости к супругам и узнали, чем они живут сейчас. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

Квартира — подарок судьбы к свадьбе

Несмотря на то что дом по улице Карского сдали уже больше года назад, он все еще обладает всеми чертами новостройки: в подъезде установлены временные дешевые двери, лифт обит фанерой на случай перевозки грузов. Огромная 80-метровая «трешка» на восьмом этаже год назад стала собственностью на тот момент еще неженатых Юлии и Дмитрия.





Ремонт здесь все еще продолжается. Свежий ламинат в гостиной еще не состыкован с покрытием пола в прихожей, а телевизор пока что стоит на полу. В кухне и спальне ремонт практически завершен, а вот третья комната, которая в перспективе будет детской, пока используется хозяевами как кладовка: там хранятся инструменты, различные вещи и стройматериалы.

— Ремонт делали максимально своими силами, — говорит Юлия. — Сами придумывали дизайн, выбирали предметы интерьера. Мне хотелось, чтобы квартира была светлой, от этого и «плясали». Фактически, только натяжные потолки нам делали профессионалы. С остальным как-то решали сами. Прихожую, к примеру, муж делал вместе с братом. Честно скажу, что ремонт отнимает очень много сил и средств. Если бы не помощь родителей, как финансовая, так и физическая, было бы очень тяжело.



Юлия Комаренко

Будущие супруги родом из Рогачева. Пара познакомилась на первой же после окончания школы встрече выпускников — Юлия и Дмитрий учились в разных местах, но отмечали вместе. В том же 2010 году девушка переехала в Минск. После учебы в лингвистическом университете девушка пошла работать в визовый центр. Жила на съемной квартире, Дмитрий же оставался в Рогачеве. Пара планировала окончательно переехать в Минск, поэтому квартира пришлась как нельзя кстати.





«Мама боялась разговаривать с Якубовичем»

— Все произошло как-то просто и незаметно, — вспоминает Юлия. — Приехали праздновать Новый год в Рогачев, планировали встречу с Димиными родителями, на которой хотели обсудить будущую свадьбу. Пошли закупаться в «Евроопт» — магазин рядом с домом. Карточка магазина у нас была записана на маму — Ирину Борисову, она чаще ходит за продуктами. Уходя, решили захватить «Товар удачи» — пачку кофе. Собственно, днем 31 декабря вся моя семья была на кухне. Мы нарезали салаты и параллельно посматривали трансляцию с розыгрыша «Удачи в придачу!».





На победу, по признанию героини, никто не надеялся — телевизор просто шел фоном.

— И вдруг слышим, что в десятку претендентов на квартиру попало 3 или 4 наших кода, — улыбается победительница. — Естественно, все сразу побросали свои занятия и метнулись к экрану. Все стояли и держали кулачки за наши номера. Смотрели на Леонида Якубовича, который вытаскивал шары, и мечтали, чтобы все случилось. До сих пор помню номера шаров: 4 и 7. Мама сразу была в шоке, пытались успокоить ее — ведь нам вот-вот должны были позвонить! Тем более что она с давних времен смотрит «Поле чудес», а тут придется разговаривать с самим Якубовичем. От волнения у нее путались слова, мы даже ушли в соседнюю комнату, чтобы не мешать. Естественно, Новый год был невероятным!



Юлия с мужем Дмитрием

Ни Дмитрий, ни его родители не были в курсе победы — семья Борисовых решила сделать им небольшой сюрприз. Мама Юлии Ирина озвучила новость прямо под бой курантов — квартира фактически стала подарком к свадьбе.

Уже на следующий день с семьей связались организаторы конкурса и попросили срочно приехать в Минск на оформление. Второго января победители отправились в столицу.

— Для меня было очень важно остаться в Минске, — рассказывает Юлия. — На тот момент я уже устроилась работать по специальности переводчика, в родном городе для этого нет возможности. Тем более что мой основной язык — итальянский.





«Пассажиры меня узнают»

— Все формальности уладили очень быстро, — вспоминает Юлия. — Квартиру увидели второго января, а уже через пару дней все документы были у нас на руках. Сразу были ошеломлены площадью — 83 квадратных метра! Здесь два балкона, большие туалет и ванная, да и сами комнаты немаленькие. За ремонт взялись практически мгновенно — со съемной квартиры я уехала уже через пару месяцев, когда здесь можно было более-менее нормально жить. Начинали с голых стен, но вот уже все практически готово.





Вопросы с ремонтом квартиры дополнялись приготовлениями к свадьбе. После того как торжество произошло, на первый план вышли дела строительные.

— Дом и район нам тоже очень понравились, — делится победительница. — Рядом школа и детский сад, «Евроопт» и «Брусничка» в шаговой доступности. В то время все победители игры получали квартиры либо здесь, либо в соседнем доме. Некоторых из них уже неплохо знаем — познакомились на мероприятиях, которые организаторы проводят для победителей.





Семья вспоминает, что практически все знакомые из Рогачева сразу же после поздравлений бросились в магазин за карточками и «товарами удачи». По мнению семьи, ничто так не снимает скепсис, как пример кого-то поблизости.

— Сейчас уже работаем над вопросом с третьей комнатой — надо, чтобы она не пустовала, — улыбается Дмитрий. — Такая большая квартира не должна простаивать. К рождению ребенка хотим закончить с основным ремонтом, чтобы спокойно заниматься детской и другими вопросами. Тем более уже остались только мелочи по отделке.

— Играть, конечно же, продолжаем, — рассказывает девушка. — Правда, с тех пор ничего не выигрывали. А вот родственники побеждали. Димин дядя, например, получил два билета на концерт Григория Лепса. Тетя не раз сертификаты выигрывала.





Дмитрий признается, что следующим призом семья надеется выиграть еще и автомобиль. Мужчина ездит на старенькой машине 1995 года выпуска, притом что по профессии сам — водитель такси.

— Как-то подвозил женщину, и она заладила: «Где я вас могла видеть?» — смеется Дмитрий. — Я говорю: «Наверное, в газете или по телевизору». Оказалось, что действительно так — она помнила, что мы «светились» в СМИ. Так что свою минуту славы мы тоже получили.

— На этот Новый год снова поедем в Рогачев, — делится планами Юлия. — Здесь и так проводим очень много времени, почти не видимся с близкими. Поэтому решили отправиться на малую родину. Остается надеяться, что и сам праздник, и целый год будут не хуже предыдущего.





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