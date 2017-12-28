Снежной сказки не будет. Погода в Новый год и выходные в Могилеве

Плюсовая температура, мокрый снег и дождь — вот какая погода ждет Могилев в Новый год. Зато последний день 2017 года порадует солнцем. А вот первые дни 2018-го будут пасмурными и дождливыми. Возможно, лишь к следующим выходным станет морозно и можно ожидать снег.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 29 декабря, будет до +3°С, пасмурно. Вечером возможен небольшой дождь.

В субботу, 30 декабря, будет пасмурно. Днем прогнозируют мокрый снег и +1°С. К ночи столбик термометра опустится до -2°С, так что будьте осторожны — станет скользко.

В воскресенье, 31 декабря, первая половина дня будет ясной и солнечной. Столбик термометра остановится на нуле. Вечером прогнозируют мокрый снег, а в новогоднюю ночь — до +2°С. К тому же возможен небольшой дождь.

Первая половина 1 января также обещает быть дождливой. Потеплеет до +3°С. После полудня будет пасмурно, без осадков.