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Снежной сказки не будет. Погода в Новый год и выходные в Могилеве

29.12.2017 08:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Плюсовая температура, мокрый снег и дождь — вот какая погода ждет Могилев в Новый год. Зато последний день 2017 года порадует солнцем. А вот первые дни 2018-го будут пасмурными и дождливыми. Возможно, лишь к следующим выходным станет морозно и можно ожидать снег.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 29 декабря, будет до +3°С, пасмурно. Вечером возможен небольшой дождь.

В субботу, 30 декабря, будет пасмурно. Днем прогнозируют мокрый снег и +1°С. К ночи столбик термометра опустится до -2°С, так что будьте осторожны — станет скользко.

В воскресенье, 31 декабря, первая половина дня будет ясной и солнечной. Столбик термометра остановится на нуле. Вечером прогнозируют мокрый снег, а в новогоднюю ночь — до +2°С. К тому же возможен небольшой дождь.

Первая половина 1 января также обещает быть дождливой. Потеплеет до +3°С. После полудня будет пасмурно, без осадков.

 
Теги: Могилев
 
 
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Максимум, на что можно рассчитывать, - это мокрый снег в новогоднюю ночь. Зато 31 декабря обещает быть солнечным.

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