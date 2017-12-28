|
Снег нам только снится. Погода в Гродно и области в новогодние выходные
29.12.2017 08:52 — Новости Общества | Tut.by
Можно, конечно, сразу расстраиваться — новогодние выходные не будут ни снежными, ни морозными. Но разве небольшой дождик может испортить праздничное настроение? Предстоящие три дня на Гродненщине будут напоминать скорее раннюю весну, чем середину зимы: дождливо и тепло.
В субботу, 30 декабря, ночью — сплошная облачность, туман и небольшой ветер. Температура воздуха — +0…+2 °C. Днем сплошная облачность и небольшой мокрый снег. Температура воздуха около нуля. Вечером возможен снег.
В воскресенье, 31 декабря, утром также сплошная облачность. Температура воздуха — +0…+2 °C, небольшой снег. Вечером — без осадков.
В понедельник, 1 января, станет намного теплее. Воздух утром прогреется до +5…+7 °C, а днем даже до +8°C. Днем и вечером небольшой дождь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно, конечно, сразу расстраиваться - новогодние выходные не будут ни снежными, ни морозными. Но разве небольшой дождик может испортить праздничное настроение?
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии