Снег нам только снится. Погода в Гродно и области в новогодние выходные

Можно, конечно, сразу расстраиваться — новогодние выходные не будут ни снежными, ни морозными. Но разве небольшой дождик может испортить праздничное настроение? Предстоящие три дня на Гродненщине будут напоминать скорее раннюю весну, чем середину зимы: дождливо и тепло.





В субботу, 30 декабря, ночью — сплошная облачность, туман и небольшой ветер. Температура воздуха — +0…+2 °C. Днем сплошная облачность и небольшой мокрый снег. Температура воздуха около нуля. Вечером возможен снег.

В воскресенье, 31 декабря, утром также сплошная облачность. Температура воздуха — +0…+2 °C, небольшой снег. Вечером — без осадков.

В понедельник, 1 января, станет намного теплее. Воздух утром прогреется до +5…+7 °C, а днем даже до +8°C. Днем и вечером небольшой дождь.

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