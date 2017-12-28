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Более 7,7 тысяч человек уже выдвинуты кандидатами в депутаты

29.12.2017 09:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Кандидатами в депутаты местных советов в Беларуси выдвинуто 7727 человек, сообщает Центризбирком. Более 4 тысяч человек – действующие депутаты местных советов.

Более 7,7 тысяч человек уже выдвинуты кандидатами в депутаты
© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным республиканского ЦИК в местные избирательные комиссии поступило 7984 комплекта документов от потенциальных кандидатов в депутаты. Большинство из них были выдвинуты одним субъектом. Гражданами путем сбора подписей были выдвинуты 5344 человека, трудовыми коллективами — 2003, политическими партиями — 125. Двумя субъектами выдвигались 253 человека, тремя субъектами — два.

Есть надежда, что в местных советах женщины будут представлены более массово, чем раньше – 4071 потенциальный кандидат, подавший документы, — женщины. А вот молодежь совсем не горит желанием представлять власть на местных уровнях – только чуть более 300 потенциальных кандидатов в возрасте до 30 лет.

Выборы депутатов местных советов будут проходить по 18 111 избирательным округам, выдвижение кандидатов продолжится до 8 января 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 104
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Большая часть из выдвинутых претендентов – действующие депутаты местных советов.

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