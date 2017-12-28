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Пострадавшие от взрыва в Петербурге получат компенсации
29.12.2017 09:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Пострадавшим при взрыве в супермаркете Санкт-Петербурга выплатят компенсации и оплатят лечение, сообщают российские СМИ.
Власти города приняли решение выплатить пострадавшим при взрыве по 300 тысяч рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь мэра Петербурга Андрей Кибитов.
Кроме того, о своей готовности компенсировать расходы на лечение заявила компания X5 Retail Group, которой принадлежит супермаркет "Перекресток", где произошел взрыв. Также, отметили в компании, семьям пострадавших будут также переданы продовольственные корзины.
Взрыв в супермаркете
Вечером 27 декабря в магазине "Перекресток", расположенном на Кондратьевском переулке в Петербурге, произошел взрыв. Как выяснилось позже, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами и тротилом.
Как сообщила на своей страничке в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина, пострадало 14 человек, из них 6 госпитализированы.
"По состоянию на 21:30 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток": 14 человек. Из них от госпитализации отказались 6 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 2, средне-тяжелой ближе к удовлетворительному — 3, удовлетворительной — 1", — написала Митянина.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом).
Реакция властей
Президент России Владимир Путин
Свои соболезнования в связи инцидентом высказали власти Франции и Палестины.
Меры безопасности
По информации СМИ, представители сетевых ритейлеров уже сообщают об усилении мер безопасности в отношении камер хранения в магазинах. Камеры демонтируются, а службы безопасности торговых сетей переведены на усиленный режим охраны магазинов и прилегающих территорий. Как сообщают в пресс-службе ритейлера, это является временной мерой, и камеры хранения позже будут возвращены.
Кроме того, в преддверии новогодних праздников петербургский метрополитен провел дополнительный инструктаж с соответствующими службами.
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14 человек пострадало и 70 эвакуировано в результате взрыва в одном из петербургских супермаркетов; им обещают выплатить компенсации и возместить расходы на...
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