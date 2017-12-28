Пострадавшие от взрыва в Петербурге получат компенсации

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Пострадавшим при взрыве в супермаркете Санкт-Петербурга выплатят компенсации и оплатят лечение, сообщают российские СМИ.

Власти города приняли решение выплатить пострадавшим при взрыве по 300 тысяч рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь мэра Петербурга Андрей Кибитов.

Правительством #спб ,по распоряжению Губернатора Г.Полтавченко,

будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших.Выплаты будут произведены из резервного фонда Губернатора СПб. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 28 декабря 2017 г.

​Кроме того, о своей готовности компенсировать расходы на лечение заявила компания X5 Retail Group, которой принадлежит супермаркет "Перекресток", где произошел взрыв. Также, отметили в компании, семьям пострадавших будут также переданы продовольственные корзины.

Взрыв в супермаркете

Вечером 27 декабря в магазине "Перекресток", расположенном на Кондратьевском переулке в Петербурге, произошел взрыв. Как выяснилось позже, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами и тротилом.

Как сообщила на своей страничке в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина, пострадало 14 человек, из них 6 госпитализированы.

По состоянию на 21:30 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток": 14 человек. Из них от госпитализации отказались: 6 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести: 2, средне-тяжёлой ближе к удовлетворительному: 3, удовлетворительной: 1. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 28 декабря 2017 г.

​"По состоянию на 21:30 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток": 14 человек. Из них от госпитализации отказались 6 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 2, средне-тяжелой ближе к удовлетворительному — 3, удовлетворительной — 1", — написала Митянина.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом).

Реакция властей

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом . По сообщению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства находится на постоянной связи со спецслужбами. Ему докладывают оперативную информацию о ходе расследования дела и о том, какие меры предпринимаются для задержания подозреваемых в совершении взрыва.

Свои соболезнования в связи инцидентом высказали власти Франции и Палестины.

Меры безопасности

По информации СМИ, представители сетевых ритейлеров уже сообщают об усилении мер безопасности в отношении камер хранения в магазинах. Камеры демонтируются, а службы безопасности торговых сетей переведены на усиленный режим охраны магазинов и прилегающих территорий. Как сообщают в пресс-службе ритейлера, это является временной мерой, и камеры хранения позже будут возвращены.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников петербургский метрополитен провел дополнительный инструктаж с соответствующими службами.