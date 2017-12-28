Подросток, не прошедший мимо, милиционер-заложник или чиновник-либерал? Выбираем Героя года - 2017

За каждым событием уходящего 2017 года стояли люди. Они меняли жизнь: кто-то к худшему, а кто-то к лучшему. TUT.BY предлагает читателям выбрать Героя года — 2017. Человека, который сделал что-то важное для страны или для конкретных людей.

В списке — люди, по мнению редакции, достойные звания «Герой года — 2017». Отметим, что в некоторых случаях жизнь в лучшую сторону меняли целые команды людей, в таких ситуациях на ком-то одном мы останавливались как на символе. В опросе внизу статьи вы можете проголосовать за предложенные кандидатуры или подсказать свою в комментариях на форуме. TUT.BY подведет итоги 3 января.

Владимир Макей — за открытую Беларусь



Владимир Макей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В начале года в Беларуси заработал пятидневный безвизовый режим для граждан из 80 стран. Правда, работает этот «безвиз» только для тех, кто прилетает в страну через Национальный аэропорт. Воспользовавшись этой возможностью, почти за год в Беларусь прилетели около Гродно будет продлен до 10 дней">80 тысяч туристов.

Кроме того, сейчас в Беларусь можно приехать без визы в Беловежскую пущу, а еще в Гродно и на Августовский канал. В Гродно насчитали уже 50 тысяч безвизовых туристов .

Все это стало возможным в первую очередь благодаря настойчивой работе белорусского МИД, в частности — министра Владимира Макея. Уже несколько лет министерство во главе с Макеем пытается решить бюрократические проблемы , которые мешают визовой либерализации и для белорусов.

Виталий Титов — за то, что вытащил ребенка из Свислочи



Виталий Титов и Антон, спаситель и спасенный. Фото: Сергей Шелег, «Минск-Новости»

Виталий Титов в свои 15 лет спас девятилетнего Антона, который тонул в Свислочи . Парень вытащил ребенка из воды еще до приезда спасателей и медиков.

— Ну кто, если не я? — объяснял Виталий журналистам TUT.BY. — На другой стороне стояли два парня, но они просто смотрели, поэтому вариантов не было.

Спаситель Антона учится на первом курсе Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения. Виталий познакомился со спасенным мальчиком, когда пришел в больницу его проведать, там же Виталия поблагодарил за храбрость мэр Минска Андрей Шорец.

Александра Чичикова — за то, что на инвалидной коляске победила в конкурсе красоты



Александра Чичикова. Фото: Виолетта Савчиц, LADY.TUT.BY

Белоруска Александра Чичикова завоевала титул «Мисс мира в инвалидной коляске». Конкурс проходил 7 октября 2017 года в Варшаве.

Девушка учится на психолога, играет в Свободном театре, работает в гипермаркете услуг 124. Она мечтала участием в международном конкурсе «хотя бы на миллиметр подвинуть глыбу стереотипов о девушках на колясках». И ей это точно удалось.

Евгений Ботян — за то, что поймал женщину, выпавшую из окна горящей квартиры



Евгений Ботян. Фото: соцсети

Евгений Ботян 25 декабря 2017 года просто ехал мимо многоэтажки, в которой бушевал пожар . Его жена заметила девушку, которая стоит на балконе горящей квартиры и держится за раму.

— Правда, нам тогда показалось — это ребенок, слишком хрупкая была девушка, — рассказал Евгений. — Моментально свернул во двор, пока парковался, в голове стал прокручивать, что буду делать. Вспомнил, что в машине чисто случайно оказался детский плед, мы забросили его в последний момент. Схватил плед, стал искать людей.

Евгений нашел помощников, они вместе растянули плед. Девушка сорвалась, полетела вниз — и ее смогли поймать.

Евгений Ботян — бывший сотрудник МЧС, он проработал спасателем 12 лет. Он оказал девушке первую помощь и передал медикам.

— Это у жены весь вечер дрожали руки, а я уже привык к нештатным ситуациям. Можно сказать, ЧП меня притягивают, часто попадаю в ситуации, где нужно быстро принимать решение и помогать человеку, — добавил минчанин.

Сейчас спасенная находится в реанимации.

Светлана Коржич — за то, что заставила белорусскую армию меняться



Светлана Коржич. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Жительница Пинска Светлана Коржич похоронила сына, а потом боролась за то, чтобы дело о его гибели расследовали. Гибель Александра Коржича заставила общество говорить о состоянии белорусской армии, о дедовщине, о проблемах призывников.

Тело Александра Коржича обнаружили 3 октября в подвале воинской части в Печах. Парня нашли в петле — его матери сказали, что солдат совершил суицид. Мама и друзья Саши не поверили в эту версию. В интервью Светлана рассказала , что сын страдал от дедовщины: говорил матери об унижениях, оскорблениях, вымогательстве.

Через неделю после гибели Коржича Следственный комитет возбудил уголовное дело, а матери солдата передали соболезнования от президента. Оказалось, что парня нашли висящим в петле с майкой на голове и связанными ногами.

В Печах начались перемены. Сначала уволили командира части , где служил Коржич. Потом предъявили обвинение по уголовному делу десяти военнослужащим, еще пять получили статус подозреваемых. Юношам нового призыва в этой части разрешили иметь при себе простейшие мобильные телефоны, а родственникам солдат — побывать в казармах . Лучших военных в воинскую часть в Печах отбирают со всей страны . Александр Лукашенко в одном из выступлений предложил не забирать в армию единственных сыновей в семье и отпускать новобранцев домой чаще.

Маму Саши Коржича, которая не смолчала, Следственный комитет пригласил участвовать в следственных действиях .

Дмитрий Страчук — за то, что спас сослуживца-парашютиста



Дмитрий Страчук. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Десантник Дмитрий Страчук и его сослуживец Евгений Жарский приставлены к медали «За отвагу». Дмитрий — десантник 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, который спас жизнь сослуживцу во время учений.

Учения проходили в Шумилинском районе Витебской области. Солдаты десантировались из самолета Ил-76МД. На высоте около 80 метров из-за резкого порыва ветра парашюты Дмитрия Страчука и Евгения Жарского сошлись.

«У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились», — сообщала пресс-служба Министерства обороны.

Александр Васильев — за то, что увел грабителя из банка, став добровольным заложником



Александр Васильев

В ноябре в Могилеве грабили банк: мужчина с пистолетом требовал деньги , взяв в заложники пятерых. Еще преступник требовал автомобиль, однако после погони и перестрелки милиция его задержала.

Полковник милиции Александр Васильев помог освободить всех заложников.

— Я его уговаривал отпустить всех и оставить только меня в качестве заложника, говорил, что этого будет достаточно. Он не хотел. Но когда заложники почувствовали себя нехорошо — среди них были и пожилые женщины, — удалось заговорить ему зубы и по очереди вывести всех, — рассказывал TUT.BY Александр Васильев.

Павел Каллаур — за рекордно низкую инфляцию



Павел Каллаур. Фото: TUT.BY

Главу Нацбанка Павла Каллаура хвалят за рекордно низкую инфляцию за всю суверенную историю Беларуси.

«Для Беларуси пятипроцентный уровень инфляции, наблюдаемый сегодня, — большое достижение, особенно в свете того, что еще три года назад международные аудиторские компании относили наше государство к странам с гиперинфляционной экономикой», — пишут эксперты .

«Нацбанк не печатает лишних денег и много работает с банками, чтобы не допустить критических ситуаций», добавляют аналитики .

Ванесса Колодинская — за то, что вернулась после родов и болезни и стала лучшей в мире



Ванесса Колодинская. Фото: unitedworldwrestling.org

Спортсменку Ванессу Колодинскую признали лучшей в женской борьбе в 2017 году. Это решение приняла Международная федерация борьбы (UWW). В этом году борчиха из Бобруйска завоевала золото в первенстве Европы в Сербии и золото на чемпионате мира в Париже.

После родов она пережила заболевание щитовидной железы — тиреотоксикоз. Ей запрещали тренироваться, многие врачи предлагали удалить щитовидку .

Спортсменке разрешили тренироваться в марте 2016 года, но на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро она попасть не смогла. Зато в этом году стала лучшей в мире.

— Думаю, что пролетела мимо Олимпиады из-за зацикленности на том, что после родов должна успеть вернуться на топ-уровень к августу 2016 года. Вынь да положь — так сильно нужна была медаль! Болезнь же научила, что не следует терзать себя мыслями о том, что ты должна. Прежде всего нужно получать удовольствие от жизни — расслабиться и делать то, что умеешь лучше всего. С таким настроением выходить победителем хоть в схватке на ковре, хоть с недугом куда легче. Сейчас спокойно борюсь, далеко не забегая наперед, — рассказывала спортсменка TUT.BY.

Ян Гриб — за непримиримость и настойчивость



Яна Гриба задерживает ОМОН. Справа — его старшая дочь, вместе с которой он пришел на несанкционированную акцию. Фото: svaboda.org

Яну Грибу 80 лет. Фотография со Дня Воли в Минске, на которой видно, как его задерживают омоновцы, разошлась по соцсетям и СМИ. Позже он объяснил TUT.BY, что в руки омоновцев попал потому, что заступился за двоих парней, которых избивала милиция. Не выдержал, подошел к ним и сказал все, что думает. После этого решили задержать и его. Напомним, что День Воли в марте 2017 года отметился массовыми задержаниями сотен человек в Минске и регионах.

— Омоновцы подскочили — и меня под руки. Не столько я уже шел, сколько они меня несли. И занесли в автозак. Туда еще бросили несколько женщин, парней, даже одного корреспондента. Повезли нас от площади Якуба Коласа за филармонию и остановились. Там стали перегружать из нашего автозака в соседний. Началась суматоха, люди стали вылезать из автозака. Молодой и быстроногий парень как рванул убегать — омоновцы кинулись за ним. Воспользовавшись моментом, я юркнул за автозак. Шел и нарочно ковылял еще больше, чем обычно, чтобы другие омоновцы меня уже не трогали. Они и не трогали. Так я убежал, — рассказал дедушка.

Выяснилось, что человек с фотографии по специальности — инженер-электроник. Стоял у истоков БНФ и «Таварыства беларускай мовы». На акциях протеста он частый гость, несмотря на суды и штрафы, он намерен и дальше на них ходить. На День Воли он пошел, несмотря на то что акция была несанкционирована властями. Почему? Потому что для него этот день — великий национальный праздник.

— Хоть полумертвый буду, но пойду, — добавил Ян Гриб.

Лявон Вольский — за символ перемен



Лявон Вольский. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В сентябре легенда белорусского рока Лявон Вольский дал большой концерт в минском Prime Hall. На билеты был ажиотаж: в первый час продали больше 500 , а всего на концерт пришло больше 1600 человек. Это был первый официальный сольник Вольского в Минске после семи лет негласных запретов.

В немилость к властям многие белорусские рок-музыканты попали еще раньше — после выступления на концерте , организованном оппозицией в 2004 году. Концерт, кстати, был разрешенным. В марте 2011 появился второй список нежелательных артистов. Концерты Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, «Ляписа Трубецкого», «Крамбамбули» и других то и дело срывались не по вине музыкантов. В клубах, где планировались концерты, массово протекали крыши, случался ремонт, бывало, что выступления отменялись просто без всяких причин. При этом официально власти не раз заявляли , что «никакого черного списка музыкантов нет». В конце 2016 года пришли определенные перемены. Кажется, запрещенным рок-музыкантам снова можно выступать. Лявона Вольского с его большим концертом мы выбрали как символ оттепели.

ОПРОС Кого вы считаете Героем года-2017? Владимир Макей

Ян Гриб

Ванесса Колодинская

Павел Каллаур

Александр Васильев

Дмитрий Страчук

Светлана Коржич

Евгений Ботян

Александра Чичикова

Виталий Титов

Лявон Вольский

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