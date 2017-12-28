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Коммунальники издали корпоративный календарь со своими фото в вышиванках
29.12.2017 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Минские коммунальники сделали корпоративный календарь на 2018 год в стиле белорусских праздников и обычаев. Модели — программисты и специалисты «Центра информационных технологий Мингорисполкома».
На предприятии рассказывают, что во время подготовки календаря возникали различные сложности: как с поиском национальных костюмов, так и реквизита для обыгрывания сюжетов. Но благодаря помощи Белорусского государственного молодежного театра задумки удалось воплотить в жизнь.
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Минские коммунальники сделали корпоративный календарь на 2018 год в стиле белорусских праздников и обычаев. Модели - программисты и специалисты "Центра...
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