Коммунальники издали корпоративный календарь со своими фото в вышиванках

Минские коммунальники сделали корпоративный календарь на 2018 год в стиле белорусских праздников и обычаев. Модели — программисты и специалисты «Центра информационных технологий Мингорисполкома».



Обложка календаря «Центра информационных технологий Мингорисполкома»

На предприятии рассказывают, что во время подготовки календаря возникали различные сложности: как с поиском национальных костюмов, так и реквизита для обыгрывания сюжетов. Но благодаря помощи Белорусского государственного молодежного театра задумки удалось воплотить в жизнь.















































