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Железная леди: Маргарэт Тэтчер отказалась везти на борту самолета панду
29.12.2017 10:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Маргарэт Тэтчер отказалась взять в трансатлантический перелет до Вашингтона огромную панду, об этом написано в рассекреченных файлах Национального архива Великобритании.
Журналисты британской The Guardian предположили, что яростное нежелание взять панду на борт было спровоцировано стремлением Тэтчер не ассоциироваться со своим предшественником Тэдом (Эдвардом) Хиту, который был премьер-министром Великобритании с 1970 по 1974 годы. Смитсоновский институт Вашингтона попросил у Лондонского зоопарка взаймы самца панды – Чиа Чиа, которого Хит привез из Китая в 1974 году, чтобы скрестить его с самкой панды.
Президент Лондонского зоопарка Лорд Цукерман был в восторге от предложения и предположил, что это "продемонстрирует особенные отношения".
В ответ премьер написала записку: "Я не (дважды подчеркнуто) возьму панду с собой. Панды и политики – плохая примета. Лорд Ц знает о пандах больше, чем я. Я уверена, он сможет все организовать сам".
В следующем году Тэтчер пришлось увеличить финансирование Лондонского зоопарка, чтобы спасти его от ликвидации. В 1982 году у зоопарка появился шанс заполучить самку китайской панды, и директор обрадовался возможности. Он снова написал Тэтчер – не согласится ли принять из Китая в подарок самку панды на радость британской публике – так однажды в зоопарке мог бы появиться детеныш панды. Тэтчер отказалась от подарка.
Лорд Цукерман написал Тэтчер, что "дареному коню, как и панде, в зубы не смотрят". Тэтчер снова отказала.
Возможно политические причины надуманы и Тэтчер просто испытывала неприязнь к медленным животным, предположили журналисты.
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Таким образом Тэтчер попыталась избежать ассоциаций со своим предшественником Тедом Хитом, который привез с собой панд из Китая. Или ей просто не нравились панды.
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