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Железная леди: Маргарэт Тэтчер отказалась везти на борту самолета панду

29.12.2017 10:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Маргарэт Тэтчер отказалась взять в трансатлантический перелет до Вашингтона огромную панду, об этом написано в рассекреченных файлах Национального архива Великобритании.

Железная леди: Маргарэт Тэтчер отказалась везти на борту самолета панду
© Pixabay
Детеныш панды решил подраться с первой леди Франции

Журналисты британской The Guardian предположили, что яростное нежелание взять панду на борт было спровоцировано стремлением Тэтчер не ассоциироваться со своим предшественником Тэдом (Эдвардом) Хиту, который был премьер-министром Великобритании с 1970 по 1974 годы. Смитсоновский институт Вашингтона попросил у Лондонского зоопарка взаймы самца панды – Чиа Чиа, которого Хит привез из Китая в 1974 году, чтобы скрестить его с самкой панды.

Президент Лондонского зоопарка Лорд Цукерман был в восторге от предложения и предположил, что это "продемонстрирует особенные отношения".

В ответ премьер написала записку: "Я не (дважды подчеркнуто) возьму панду с собой. Панды и политики – плохая примета. Лорд Ц знает о пандах больше, чем я. Я уверена, он сможет все организовать сам".

В следующем году Тэтчер пришлось увеличить финансирование Лондонского зоопарка, чтобы спасти его от ликвидации. В 1982 году у зоопарка появился шанс заполучить самку китайской панды, и директор обрадовался возможности. Он снова написал Тэтчер – не согласится ли принять из Китая в подарок самку панды на радость британской публике – так однажды в зоопарке мог бы появиться детеныш панды. Тэтчер отказалась от подарка.

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Лорд Цукерман написал Тэтчер, что "дареному коню, как и панде, в зубы не смотрят". Тэтчер снова отказала.

Возможно политические причины надуманы и Тэтчер просто испытывала неприязнь к медленным животным, предположили журналисты.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом Тэтчер попыталась избежать ассоциаций со своим предшественником Тедом Хитом, который привез с собой панд из Китая. Или ей просто не нравились панды.

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