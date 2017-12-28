ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приорбанк подарил минчанам самую большую и необычную новогоднюю открытку

29.12.2017 10:55 — Новости Общества | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

20 декабря посетители одного из торговых центров белорусской столицы смогли стать свидетелями и даже непосредственными участниками самого настоящего предрождественского и предновогоднего чуда. Красочное живое поздравление с наступающими праздниками преподнес в подарок всем жителям и гостям Минска ведущий коммерческий банк Беларуси — Приорбанк.

Приорбанк подарил минчанам самую большую и необычную новогоднюю открытку

В просторном холле торгового центра «Замок» появилась необычная поздравительная открытка. Она привлекала к себе всеобщее внимание не только грандиозными размерами — более трех метров высотой! — но и необычным содержанием. Подарок от Приорбанка оказался музыкальным, причем «живым»: как только двенадцать случайных прохожих занимали нужные места на площадке перед конструкцией, начиналось чудо. Открытка преображалась, превращаясь в сцену, занавес распахивался, и для всех участников и зрителей начинали звучать прекрасные рождественские и классические композиции в исполнении оркестра учащихся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки под управлением Владимира Перлина.

В составе оркестра — 15 человек, а в репертуаре — множество самых различных произведений, как классических, так и относящихся ко многим другим музыкальным жанрам. Приорбанк активно поддерживает этот музыкальный коллектив и талантливую белорусскую молодежь. Вот почему за помощью в создании особого новогоднего настроения у минчан было решено обратиться именно к нему и к магии музыки в целом.

Наблюдать за ярким праздничным зрелищем и получить необычное поздравление от оркестра учащихся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки и Приорбанка в этот день смогли около 300 посетителей торгового центра.  

 
 
103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 декабря посетители одного из торговых центров белорусской столицы смогли стать свидетелями и даже непосредственными участниками самого настоящего предрождественского и предновогоднего чуда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Железная леди: Маргарэт Тэтчер отказалась везти на борту самолета панду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика