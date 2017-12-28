Приорбанк подарил минчанам самую большую и необычную новогоднюю открытку

20 декабря посетители одного из торговых центров белорусской столицы смогли стать свидетелями и даже непосредственными участниками самого настоящего предрождественского и предновогоднего чуда. Красочное живое поздравление с наступающими праздниками преподнес в подарок всем жителям и гостям Минска ведущий коммерческий банк Беларуси — Приорбанк.

В просторном холле торгового центра «Замок» появилась необычная поздравительная открытка. Она привлекала к себе всеобщее внимание не только грандиозными размерами — более трех метров высотой! — но и необычным содержанием. Подарок от Приорбанка оказался музыкальным, причем «живым»: как только двенадцать случайных прохожих занимали нужные места на площадке перед конструкцией, начиналось чудо. Открытка преображалась, превращаясь в сцену, занавес распахивался, и для всех участников и зрителей начинали звучать прекрасные рождественские и классические композиции в исполнении оркестра учащихся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки под управлением Владимира Перлина.

В составе оркестра — 15 человек, а в репертуаре — множество самых различных произведений, как классических, так и относящихся ко многим другим музыкальным жанрам. Приорбанк активно поддерживает этот музыкальный коллектив и талантливую белорусскую молодежь. Вот почему за помощью в создании особого новогоднего настроения у минчан было решено обратиться именно к нему и к магии музыки в целом.

Наблюдать за ярким праздничным зрелищем и получить необычное поздравление от оркестра учащихся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки и Приорбанка в этот день смогли около 300 посетителей торгового центра.

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