Афиша: куда пойти в новогодние выходные

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Если программа на Новый год сверстана, продукты и подарки закуплены, остается выдохнуть и набраться терпения – праздник близко. Но, давайте будем честными, ведь так не бывает, чтобы вот прямо все, и готово.



© Sputnik/ В. Шияновский Новый год нашего детства в старых фотографиях

Программу праздника можно разнообразить, и порадовать себя хорошими эмоциями, еще раз погрузившись в предновогоднюю суету на какой-нибудь выставке-ярмарке. Итак, куда и идти и где искать праздник – в традиционном обзоре Sputnik.

Праздничные программы в новогоднюю ночь

Самое яркое, в буквальном смысле слова, потому что с фейерверком, шоу, обещают у Дворца спорта. Здесь в 23:00 стартует праздничная программа "С Новым годом, столица!", которая продлится до 4-х утра. Фейерверк прогремит в 1:30.

Впрочем, чтобы ощутить масштаб праздника, ехать ко Дворцу спорта совершенно необязательно.

Ночные массовые гуляния пройдут во всех районах столицы, в том числе у Национальной библиотеки, возле универмага "Беларусь" и Комаровского рынка, в Лошицком парке.

Подробную информацию с адресами и временем начала массовых гуляний в новогоднюю ночь можно посмотреть здесь>>

Новогодняя пробежка

© Sputnik/ Новогодние каникулы в Беларуси и у соседей

Если есть оливье перед телевизором скучно, а скакать в толпе у елки кажется нездорово, есть альтернативный вариант – встретить Новый год в пути и в теплой компании. В том смысле, что холодно не будет.

Клуб любителей бега "Виктория" приглашает всех желающих на новогоднюю пробежку. Начало 31 декабря в 23:30, на финише будут встречать уже 1-го января в 00:30. стартовать и финишировать будут у Дворца спорта. Так что потом можно и на елку с фейерверком.

Причем наряжаться в Дедов Морозов, Снегурочек и других новогодних персонажей на пробежку необязательно. Главное – в беге встретить новый год. Единственное условие – участников просят заранее зарегистрироваться .

Новогодний заплыв

Еще один альтернативный вариант встречи Нового года – в буквальном смысле окунуться в праздничную атмосферу – это пойти в ночь на 1-е января в аквапарк. В "Лебяжем" обещают водные развлечения и танцполы, семь различных саун, надувные аттракционы, фотографы, специальный звук и свет. Музыкальное сопровождение обеспечат кавер-бенд "Монако", Dj Koshel, Dj Antonio, Dj Nicky Martinez и прекрасные вокалистки. Самых активных Дед Мороз отметит призами и подарками. Цена вопроса от 75 рублей. Приходить можно с 21.00.

Успеть купить подарки

Субботу можно посвятить поискам подарков. К торговым центрам с их соблазнительными предложениями присоединились многочисленные рождественские ярмарки. Одна из них проходит в магазине "Ў". Здесь представлены работы более 100 дизайнеров и мастеров, и, говорят, там можно увидеть бесконечное количество красивых вещей: украшений, ежедневников и альбомов, сумок, игрушек и аксессуаров.

Плюс рядом – в "Ў Бюро" можно прицениться к произведениям белорусских художников. Цены щадящие. И все это под сопровождение красивой музыки и при работающих мастер-классах для детей.

В субботу "Ў" работает с 11 до 21, в воскресенье – с 11 до 17.



© Sputnik / Людмила Янковская Что подарить на Новый год – 2018

Новогодние приключения в белорусском скансене

Если вдруг кто-то еще не успел проникнуться новогодним настроением, а суета в магазинах ощущение праздника не добавляет, имеет смысл приехать в субботу 30 декабря в Озерцо, в Музей народной архитектуры и быта. Здесь обещают праздничную программу "Навагоднія прыгоды ў беларускім скансэне", которая пройдет на свежем воздухе и исторических декорациях.

Что будет? Во-первых, национальный белорусский Зюзя, который будет соблазнять песнями и хороводом у костра. Во-вторых, мастер-класс по созданию елочных игрушек. Кроме того, батлейка, народные песни, танцы, рыцарские соревнование и многое другое.

Самым активным Зюзя готовит подарки.



© Sputnik / Марина Серебрякова Васильев: встречайте наступающий Новый год в модном стиле "нео-диско"

Новогодние представления

У родителей с маленькими детьми в эти дни есть множество вариантов, чем занять себя и семью. Афиша манит самыми разными представлениями. Одно из самых ярких и доступных – шоу в Верхнем городе, которое совершенно бесплатно показывают всем прохожим в 17:00 и в 20:30. Это история о маленькой девочке Лизе, у которой злая волшебница украла письмо Деду Морозу. В постановке играют актеры театров и детских студий. А само представление дополнено световыми и пиротехническими спецэффектами.

Куда еще можно сходить с детьми в эти праздничные дни, можно прочитать здесь>>

Веселых праздников и с наступающим Новым годом!