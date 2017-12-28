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Президент Беларуси посещает Минский онкодиспансер

29.12.2017 11:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает в пятницу Минский городской клинический онкологический диспансер, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Беларуси посещает Минский онкодиспансер
© Sputnik/ Илья Питалев
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Президенту расскажут о состоянии онкологической помощи в республике и перспективах развития службы. Главе государства также покажут, как организованы системы жизнеобеспечения в отделении ядерной медицины, познакомят его с современными методами диагностики и лечения пациентов, условиями пребывания в диспансере.

В настоящее время Минский онкодиспансер осуществляет диагностику, хирургическое, комбинированное и комплексное лечение больных с опухолями различных локализаций, а также их диспансерное наблюдение и реабилитацию. Поликлиника диспансера за год обслуживает порядка 290 тысяч человек в год. Стационар, рассчитанный на 608 коек, принимает и оказывает лечение более 15 тысяч пациентов за аналогичный период.

Ежегодно в диспансере выполняется более 7,5 тысяч высокотехнологичных и сложных хирургический операций.

 
Теги: Минск
 
 
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Александру Лукашенко расскажут об организации систем жизнеобеспечения в отделении ядерной медицины, современных методах диагностики и лечения пациентов.

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