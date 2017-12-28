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Американцы подсчитали, сколько будет жить человек на Земле к 2018 году
29.12.2017 11:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. К 1 января 2018 года население Земли превысит 7,444 миллиардов человек, сообщило Бюро переписи США.
С прошлого года население земли выросло на 1,07% — почти на 78,5 миллионов человек.
Отдельно эксперты подсчитали население США. Бюро прогнозирует, что к 1 января население страны превысит 326 миллионов человек, то есть с кануна Нового года население выросло на 0,71%. А с переписи 2010 года население Америки увеличилось на 5,9%.
В США ожидают, что в январе один человек будет рождаться каждые восемь секунд. Благодаря миграции население США будет прирастать на одного человека каждые 29 секунд. Посмотреть на рождаемость и смертность в режиме реального времени Бюро переписи населения предлагает на
Население Беларуси
Ранее планировалось, что в 2017 году численность населения страны увеличится на 760 человек и в конце года составит 9 500 404 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 23 369 человек.
Самым высоким уровень прироста населения в стране (начиная с 1952 года) был в 1960 году.
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Каждую секунду января, по прогнозам специалистов, будет фиксироваться 4,3 рождения.
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