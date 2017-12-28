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Волочкову упрекнули в глубоком декольте на передаче "Давай поженимся!"
29.12.2017 11:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Ведущая передачи "Давай поженимся!" актриса Лариса Гузеева пожурила российскую балерину Анастасию Волочкову за выбор наряда, в котором она пришла на съемки.
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Первый канал подготовил праздничный новогодний выпуск программы, и известных артистов пригласили поддержать главных героев. Одного из трех женихов
Ведущая передачи, известная своей прямолинейностью, попросила балерину подойти к ней, а затем вложила ей розу в декольте. Гузеева призналась, что таким образом хотела хоть немного прикрыть вырез платья Волочковой, который смущает героев программы. Когда Анастасия вышла на сцену, чтобы исполнить музыкальный номер в поддержку своего "жениха", ведущая отметила, что балерине не стоило надевать столь откровенный наряд и перетягивать внимание зрителей на себя. Сама же Волочкова сказала, что герой передачи ни разу не посмотрел ей в глаза.
Выпуск новогоднего выпуска программы "Давай поженимся!" вышел в российском эфире в четверг.
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Российская балерина приняла участие в съемках новогоднего выпуска - она пришла поддержать одного из героев.
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