МИНСК, 29 дек — Sputnik. Ведущая передачи "Давай поженимся!" актриса Лариса Гузеева пожурила российскую балерину Анастасию Волочкову за выбор наряда, в котором она пришла на съемки.



© Sputnik/ Владимир Астапкович Балерина Волочкова откровенно рассказала о своей ночи с поклонником

Первый канал подготовил праздничный новогодний выпуск программы, и известных артистов пригласили поддержать главных героев. Одного из трех женихов сопровождала Анастасия Волочкова , которая пришла на эфир в длинном зеленом платье, украшенном пайетками.

Ведущая передачи, известная своей прямолинейностью, попросила балерину подойти к ней, а затем вложила ей розу в декольте. Гузеева призналась, что таким образом хотела хоть немного прикрыть вырез платья Волочковой, который смущает героев программы. Когда Анастасия вышла на сцену, чтобы исполнить музыкальный номер в поддержку своего "жениха", ведущая отметила, что балерине не стоило надевать столь откровенный наряд и перетягивать внимание зрителей на себя. Сама же Волочкова сказала, что герой передачи ни разу не посмотрел ей в глаза.

Выпуск новогоднего выпуска программы "Давай поженимся!" вышел в российском эфире в четверг.