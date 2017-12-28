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Волочкову упрекнули в глубоком декольте на передаче "Давай поженимся!"

29.12.2017 11:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Ведущая передачи "Давай поженимся!" актриса Лариса Гузеева пожурила российскую балерину Анастасию Волочкову за выбор наряда, в котором она пришла на съемки.

Волочкову упрекнули в глубоком декольте на передаче "Давай поженимся!"
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Балерина Волочкова откровенно рассказала о своей ночи с поклонником

Первый канал подготовил праздничный новогодний выпуск программы, и известных артистов пригласили поддержать главных героев. Одного из трех женихов сопровождала Анастасия Волочкова, которая пришла на эфир в длинном зеленом платье, украшенном пайетками.

Ведущая передачи, известная своей прямолинейностью, попросила балерину подойти к ней, а затем вложила ей розу в декольте. Гузеева призналась, что таким образом хотела хоть немного прикрыть вырез платья Волочковой, который смущает героев программы. Когда Анастасия вышла на сцену, чтобы исполнить музыкальный номер в поддержку своего "жениха", ведущая отметила, что балерине не стоило надевать столь откровенный наряд и перетягивать внимание зрителей на себя. Сама же Волочкова сказала, что герой передачи ни разу не посмотрел ей в глаза.

Выпуск новогоднего выпуска программы "Давай поженимся!" вышел в российском эфире в четверг.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская балерина приняла участие в съемках новогоднего выпуска - она пришла поддержать одного из героев.

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