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Зимы не будет. Новый год придет с дождями и плюсовой температурой

29.12.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В предстоящие выходные дни погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, которые продолжат поставлять теплый воздух с Западной Европы, что обусловит не по-зимнему теплую с осадками в виде дождя и мокрого снега погоду. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу, 30 декабря, преимущественно по восточной половине республики дождь, переходящий в мокрый снег, ночью в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей сильные дожди. Местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная составит ночью -2, +4°С, максимальная днем 0, +5°С. В Минске в течение суток 0, +2°С, без существенных осадков, лишь в начале предстоящей ночи небольшой дождь.

31 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до -4, +1°С, максимальная температура днем оставит -1, +5°С. В Минске ночью 0, -2°С без существенных осадков, днем 0, +2°С, кратковременные мокрый снег и дождь.

Новый год существенных изменений в погоде не принесет.

1 января дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от -2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, максимальная температура днем достигнет +2 +8°С.

В Минске ожидается дождь. Температура воздуха новогоднюю ночь 0, +2°С, днем +3 +5°С.

Во вторник ночью на большей части территории республики пройдут кратковременный дождь с мокрым снегом, днем осадки возможны лишь в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку республики. Ночью и утром слабый туман, по северо-востоку страны местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1, +4°С, максимальная днем 0, +6°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В предстоящие выходные дни погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, которые продолжат поставлять теплый воздух с Западной Европы, что обусловит не...

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