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Трамп призвал использовать "старое доброе глобальное потепление"
29.12.2017 11:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Дональд Трамп призвал использовать "старое доброе глобальное потепление" в борьбе с морозами, которые установятся в восточной части США в канун Нового года.
Одним из предвыборных обещаний Трампа был
© Sputnik/ Алексей Куденко
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Если бы США выполняло взятые в 2015 году обязательства, то американцы, по заявлению Трампа, к 2025 году лишились бы 2,7 миллионов рабочих мест, цитирует президента США
Американский президент ранее заявлял, что не исключает возможности вернуться в соглашение на особых условиях и отмечал, что США придерживаются сбалансированного подхода к заботе об экологии земли – снижают выбросы в атмосферу без ущерба для экономики. Находясь во Флориде 28 декабря, Трамп интересовался, действительно ли глобальное потепление представляет собой серьезную проблему.
В 2012 году Трамп опубликовал запись, в которой сообщал: "в Нью-Йорке холодно, нам нужно глобальное потепление".
Сторонники борьбы с глобальным потеплением к таким шуткам относятся скептически.
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Прежде он называл глобальное потепление фальшивкой, сфабрикованной в Китае с целью повлиять на экономику США.
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