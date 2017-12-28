МИНСК, 29 дек — Sputnik. Дональд Трамп призвал использовать "старое доброе глобальное потепление" в борьбе с морозами, которые установятся в восточной части США в канун Нового года.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2017 г.

​Одним из предвыборных обещаний Трампа был вывод страны из Парижского соглашения по климату , которое предусматривает снижение выбросов в атмосферу. Мировая общественность раскритиковала решение Трампа выйти из соглашения, президент в свою очередь выразил уверенность в том, что глобальное потепление – сфабрикованная в Китае фальшивка, цель распространения новостей об этой угрозе экологии в том, чтобы ослабить экономику США и лишить американских граждан работы.

Если бы США выполняло взятые в 2015 году обязательства, то американцы, по заявлению Трампа, к 2025 году лишились бы 2,7 миллионов рабочих мест, цитирует президента США BBC . Процесс выхода из Парижского соглашения.

Американский президент ранее заявлял, что не исключает возможности вернуться в соглашение на особых условиях и отмечал, что США придерживаются сбалансированного подхода к заботе об экологии земли – снижают выбросы в атмосферу без ущерба для экономики. Находясь во Флориде 28 декабря, Трамп интересовался, действительно ли глобальное потепление представляет собой серьезную проблему.

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В 2012 году Трамп опубликовал запись, в которой сообщал: "в Нью-Йорке холодно, нам нужно глобальное потепление".

Сторонники борьбы с глобальным потеплением к таким шуткам относятся скептически.