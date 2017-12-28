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"Ходить страшно". Как в Бобруйске выселенный из квартиры должник превратил жизнь подъезда в ад

29.12.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Жильцы первого подъезда дома № 21 на улице Гагарина в Бобруйске последние две недели, поднимаясь по лестнице, смотрели под ноги внимательнее обычного. Слишком велик был риск «вляпаться в историю». Таких «историй» — человеческих экскрементов — было по нескольку на каждой площадке, не считая окурков и пустых бутылок. В подъезде жил выселенный из квартиры сосед, болеющий туберкулезом. Спас жильцов не участковый милиционер — врачи.


Проблемы жильцам доставлял их сосед по подъезду — 45‑летний Вячеслав.

- Четыре года мы с ним мучаемся, - говорит жительница подъезда Юлия Петрукевич. - Как вернулся из мест лишения свободы, так и осел здесь. Это квартира его матери, где она сама — мы не знаем. Последние несколько лет женщина тут не появлялась.

Более 10 лет Вячеслав провел в колонии. Когда вернулся, соседи узнали, что мужчина пьет, болен туберкулезом. А еще он страдает эпилепсией. Сосед не работал — сдавал вторсырье, попрошайничал.

- Очень часто видели его возле «Короны», - говорит еще одна жительница подъезда Марина Киселева. - Как увидим, сразу понимаем: «скучать» сегодня не придется.

Коммуналку Вячеслав не оплачивал, говорят соседки. По их словам, ему давно отключили все коммуникации. А потом неприватизированная квартира по Указу № 563 стала арендной. Неплательщика выселили в конце ноября. С тех пор бобруйчане мучаются из-за соседа, который превратил их подъезд в уборную. Первое время даже вздрагивали из-за его долгого и громкого кашля, характерного для больных туберкулезом.

- Устали мыть площадки, - жалуется Юля. - А не мыть нельзя. У нас дети: моих трое, младшему только годик, и у Марины двое. Дети дома ползают по полу, приходится вымывать, чтобы зараза не оставалась на подошвах.

Жильцы не раз пытались решить вопрос с помощью милиции и скорой. По словам женщин, участковый приходил не раз, но ничего не изменилось — у Вячеслава есть чип от двери подъезда.


- Мы предлагали участковому забрать его для последующего помещения в ЛТП, - говорит Юлия. - Но милиционер ответил отказом, сославшись на то, что больной туберкулезом представляет собой опасность. Выходит, в ЛТП он опасен, а здесь нет? А когда мы попросили просто вывести из подъезда, то услышали вопрос: у вас что, мужчин нет?

Участковый инспектор Сергей Каранкевич не отрицает: такой вопрос он действительно задавал, но в следующем контексте:

- Если женщинам страшно входить в подъезд, то пусть попросят своих мужей, чтобы их встретили, а также вызвали милицию. Я прекрасно знаю ситуацию и не раз приходил по этому адресу. Но преступлений мужчина после освобождения не совершал, хотя и вел антисоциальный образ жизни.

Об образе жизни шумного соседа наслышаны и в Бобруйском противотуберкулезном диспансере, где Вячеслав состоит на учете с диагнозом «открытая форма туберкулеза».

- Мы делали все, чтобы данный гражданин прошел курс лечения, - говорит заведующая противотуберкулезным диспансерным отделением Бобруйского противотуберкулезного диспансера Елена Лешик. - Буквально летом этого года он был помещен в областной противотуберкулезный диспансер, где есть стационар. Но там он пробыл недолго. Самовольно покинул медучреждение. А до этого проходил курс лечения в принудительном порядке с приемом противотуберкулезных препаратов. Лечиться амбулаторно он не хочет: сказывается образ жизни. Больные с такой формой туберкулеза не представляют опасности для окружающих, конечно, если люди следуют элементарным правилам гигиены. Но прямого контакта все-таки лучше избегать.

На днях Вячеслава все же положили в стационар противотуберкулезного диспансера, где он пробудет до полного излечения, заверила Елена Лешик:

— Современная медицина располагает всеми необходимыми препаратами для лечения туберкулеза даже в его острой форме. Главное — желание пациента. Если не будет желания, то наши могилевские коллеги обратятся в суд областного центра для решения вопроса о принудительной изоляции пациента.

Подъезд вымыли, в бывшей квартире Вячеслава идет ремонт. По его окончании «двушку» заселят арендаторы.

Жильцы очень надеются, что ночлежка на лестничной клетке навсегда прекратила свое существование.

 
 
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Больной туберкулезом мужчина устроил лежбище на лестничной клетке, пьянствовал, справлял нужду едва ли не на каждом этаже.

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