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Задержан студент из Могилева, который мастерил для себя оружие

29.12.2017 12:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Житель Могилева предстанет перед судом за незаконные действия с оружием, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Задержан студент из Могилева, который мастерил для себя оружие
CC BY-SA 2.0 / faxepl / 2007.07.21 Gdynia, Open bolt
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Отмечается, что обвиняемому 24 года. Учится на биологическом факультете одного из белорусских вузов, обладает определенными познаниями в оружейном деле.

На протяжении долгого времени изготавливал взрывчатые вещества, взрывное устройство, боеприпасы и огнестрельное оружие. Все это было обнаружено и изъято в ходе обыска у него дома. Как рассказал сам молодой человек, изготовлением вооружения занимался в личных интересах.

"Некоторое самодельное оружие, например, револьвер, а также образцы дульнозарядного гладкоствольного огнестрельного оружия, как показала экспертиза, пригодны для стрельбы", — отметила Соленок.

Задержан студент из Могилева, который мастерил для себя оружие
© Фото: СК РБ
Самодельное гладкоствольное ружье

Студента заключили под стражу. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.295 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Учащийся биофака с познаниями в оружейном деле также изготавливал взрывчатые вещества, взрывное устройство и боеприпасы.

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