Задержан студент из Могилева, который мастерил для себя оружие

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Житель Могилева предстанет перед судом за незаконные действия с оружием, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Отмечается, что обвиняемому 24 года. Учится на биологическом факультете одного из белорусских вузов, обладает определенными познаниями в оружейном деле.

На протяжении долгого времени изготавливал взрывчатые вещества, взрывное устройство, боеприпасы и огнестрельное оружие. Все это было обнаружено и изъято в ходе обыска у него дома. Как рассказал сам молодой человек, изготовлением вооружения занимался в личных интересах.

"Некоторое самодельное оружие, например, револьвер, а также образцы дульнозарядного гладкоствольного огнестрельного оружия, как показала экспертиза, пригодны для стрельбы", — отметила Соленок.



© Фото: СК РБ Самодельное гладкоствольное ружье

Студента заключили под стражу. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.295 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.