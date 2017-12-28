|
Задержан студент из Могилева, который мастерил для себя оружие
29.12.2017 12:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Житель Могилева предстанет перед судом за незаконные действия с оружием, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Отмечается, что обвиняемому 24 года. Учится на биологическом факультете одного из белорусских вузов, обладает определенными познаниями в оружейном деле.
На протяжении долгого времени изготавливал взрывчатые вещества, взрывное устройство, боеприпасы и огнестрельное оружие. Все это было обнаружено и изъято в ходе обыска у него дома. Как рассказал сам молодой человек, изготовлением вооружения занимался в личных интересах.
"Некоторое самодельное оружие, например, револьвер, а также образцы дульнозарядного гладкоствольного огнестрельного оружия, как показала экспертиза, пригодны для стрельбы", — отметила Соленок.
Самодельное гладкоствольное ружье
Студента заключили под стражу. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.295 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащийся биофака с познаниями в оружейном деле также изготавливал взрывчатые вещества, взрывное устройство и боеприпасы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии