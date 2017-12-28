ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 80 дополнительных поездов будут курсировать по БЖД в новогодние и рождественские праздники

29.12.2017 12:20 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Около 80 дополнительных поездов будут курсировать по БЖД в новогодние и рождественские праздники
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге в новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. В период с 29 декабря по 13 января назначено 77 дополнительных поездов международных и межрегиональных линий", - рассказали в пресс-центре.

В международном сообщении будут дополнительно курсировать 25 поездов по наиболее востребованным маршрутам, среди которых Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Смоленск, Барановичи-Москва-Барановичи, Львов-Минск, Калининград-Москва-Калининград.

В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники назначены 52 дополнительных поезда по маршрутам Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск, Витебск-Минск-Витебск, Могилев-Гомель-Могилев, Витебск-Брест-Витебск, Козенки-Минск-Козенки.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 120
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Задержан студент из Могилева, который мастерил для себя оружие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика