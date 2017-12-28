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Около 80 дополнительных поездов будут курсировать по БЖД в новогодние и рождественские праздники
29.12.2017 12:20 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге в новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
"Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. В период с 29 декабря по 13 января назначено 77 дополнительных поездов международных и межрегиональных линий", - рассказали в пресс-центре.
В международном сообщении будут дополнительно курсировать 25 поездов по наиболее востребованным маршрутам, среди которых Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Смоленск, Барановичи-Москва-Барановичи, Львов-Минск, Калининград-Москва-Калининград.
В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники назначены 52 дополнительных поезда по маршрутам Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск, Витебск-Минск-Витебск, Могилев-Гомель-Могилев, Витебск-Брест-Витебск, Козенки-Минск-Козенки.
Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.-0-
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