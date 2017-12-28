Лукашенко: это был экстремальный год

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Белорусские аграрии могли бы улучшить результаты, если бы усилили дисциплину и организованность, цитирует президента Беларуси Александра Лукашенко БелТА .

Он отметил, что 2017-ый год был "неплохой, но экстремальный".

"Урок главный: мы, коль не переживали таких периодов, оказались не во всем готовы к этому. Нам не хватает организованности, дисциплины — это огромный резерв для сельского хозяйства", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он считает, что дисциплинированность — единственный способ усилить показатели в аграрной сфере, а рыночная экономика не заменит человеческий труд.

"Ни деньги, ни дотации, ни техника — этого всего хватает. Если это нормально организовать, будет результат", — отметил президент и отметил, что аграрии Беларуси сумели обеспечить продовольственную безопасность страны и притом сохранили резервы.

Прежде белорусские аграрии, отчитываясь за девять месяцев года, сообщили , что выручка сельхозпредприятий Беларуси выросла на 16,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 2,8 раз возросла и прибыль от реализации сельхозпродукции.