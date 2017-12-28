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Лукашенко: это был экстремальный год

29.12.2017 12:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Белорусские аграрии могли бы улучшить результаты, если бы усилили дисциплину и организованность, цитирует президента Беларуси Александра Лукашенко БелТА.

Он отметил, что 2017-ый год был "неплохой, но экстремальный".

Лукашенко: это был экстремальный год
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"Урок главный: мы, коль не переживали таких периодов, оказались не во всем готовы к этому. Нам не хватает организованности, дисциплины — это огромный резерв для сельского хозяйства", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он считает, что дисциплинированность — единственный способ усилить показатели в аграрной сфере, а рыночная экономика не заменит человеческий труд.

"Ни деньги, ни дотации, ни техника — этого всего хватает. Если это нормально организовать, будет результат", — отметил президент и отметил, что аграрии Беларуси сумели обеспечить продовольственную безопасность страны и притом сохранили резервы.

Прежде белорусские аграрии, отчитываясь за девять месяцев года, сообщили, что выручка сельхозпредприятий Беларуси выросла на 16,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 2,8 раз возросла и прибыль от реализации сельхозпродукции.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент попросил белорусских аграриев поработать над дисциплиной для достижения лучших результатов.

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