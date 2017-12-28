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Лукашенко: это был экстремальный год
29.12.2017 12:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Белорусские аграрии могли бы улучшить результаты, если бы усилили дисциплину и организованность, цитирует президента Беларуси Александра Лукашенко
Он отметил, что 2017-ый год был "неплохой, но экстремальный".
"Урок главный: мы, коль не переживали таких периодов, оказались не во всем готовы к этому. Нам не хватает организованности, дисциплины — это огромный резерв для сельского хозяйства", — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он считает, что дисциплинированность — единственный способ усилить показатели в аграрной сфере, а рыночная экономика не заменит человеческий труд.
"Ни деньги, ни дотации, ни техника — этого всего хватает. Если это нормально организовать, будет результат", — отметил президент и отметил, что аграрии Беларуси сумели обеспечить продовольственную безопасность страны и притом сохранили резервы.
Прежде белорусские аграрии, отчитываясь за девять месяцев года,
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Президент попросил белорусских аграриев поработать над дисциплиной для достижения лучших результатов.
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