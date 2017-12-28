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Утраты года: кого мы потеряли в 2017-м
29.12.2017 12:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
В 2017 году нас покинули многие музыканты, бизнесмены, актеры, спортсмены и культурные деятели. Тиханович, Задорнов, Хворостовский, Глаголева, Хефнер: подводя черту под 2017 годом, Sputnik вспоминает, кого не стало в уходящем году.
Потери в музыке
Самой громкой зарубежной потерей в музыкальной сфере стала смерть солиста Linkin Park Честера Беннингтона — певца нашли повешенным 20 июля. После смерти вокалиста коллектив отменил концерты. Последний клип Linkin Park за сутки посмотрели более 6 миллионов раз.
22 ноября мировое сообщество потрясла новость о смерти известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Два года музыкант боролся с тяжелым заболеванием и, несмотря ни на что, продолжал выступать. Хворостовского посмертно номинировали на премию Grammy.
© Sputnik/ Владимир Вяткин
Народного артиста Беларуси Александра Тихановича не стало 28 января — музыканту было 64 года. Александр Тиханович внес неоценимый вклад в белорусскую музыку: многие знаменитости начинали свой творческий путь в продюсерском центре Тихановича и Поплавской.
В начале августа скончался основатель легендарного ансамбля "Веселые ребята" Павел Слободкин. Его по праву называют "крестным отцом" Аллы Пугачевой: именно Слободкин когда-то привел никому не известную певицу в знаменитый коллектив.
В сентябре этого года также ушел из жизни великий оперный певец Зураб Соткилава. Знаменитому тенору было 80 лет.
Легенды рок-н-ролла Чака Берри не стало в марте. Артист, который входит в топ-100 величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone, внес особый вклад в развитие музыки. Чак Берри стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла.
Смерть "белого из Иванушек" Олега Яковлева буквально взорвала отечественное информационное пространство — при участии Яковлева были записаны легендарные хиты группы "Иванушки International". Артисту было 47 лет.
Самым молодым музыкантом, покинувшим мир в этом году, стал участник группы ЛСП белорус Рома Англичанин. 29-летнего рэпера не стало в конце июля.
26 декабря на 93-м году ушел из жизни легендарный композитор, автор огромного количества песен Владимир Шаинский.
Культурные потери
Одна из главных потерь этого года в сфере культуры Беларуси случилась 10 сентября — один из создателей и первый директор "Славянского базара" Родион Басс умер после тяжелой болезни. Благодаря Бассу Витебск сделал большой шаг в сторону развития культуры.
26 марта умер народный художник Беларуси Май Данциг. Его по праву называют героем изобразительного искусства: он являлся одним из основоположников реализма, который воплотился не только в советском искусстве, но и в контексте мирового искусства.
Известного шестидесятника Евгения Евтушенко не стало в апреле — поэт не дожил до своего 85-летия всего несколько месяцев. В день прощания с Евтушенко в социальных сетях запустили акцию #читаемЕвтушенко, в которой приняли участие известные актеры и просто желающие люди.
Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября. Причиной смерти стал рак головного мозга, с которым артист боролся долгое время. Михаила Задорнова похоронили в Латвии.
Этот год забрал также легендарного основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Издатель скончался в возрасте 91 года в своем особняке Playboy. Именно Хефнер подарил миру целую эпоху красавиц, которые смотрели в глаза миллионам мужчин с обложек журнала.
Телеведущий Аллан Чумак умер 10 октября. "Удаленный" целитель, который в конце 1980-х и начале 1990-х годов прославился благодаря своим телевизионным сеансам, умер в 82 года.
Потери в журналистике
В начале июля не стало журналиста, блогера Антона Носика — его внезапная смерть стала для многих шокирующей неожиданностью. Один из "отцов" рунета умер в возрасте 51 года. Известный телеведущий и один из основателей канала "ТВ Центр" скончался на 76-м году жизни.
Утраты года в бизнесе
Первым в этом году среди бизнесменов умер самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер старший — ему был 101 год. Представитель знаменитой династии редко выходил на публику и был убежденным филантропом. Кроме того, Рокфеллер обладал значительным политическим влиянием в США.
22 июля умер Артем Тарасов — первый советский миллионер.
Утраты театра и кино
Народный артист России Виктор Смирнов скончался 12 августа в возрасте 72 лет. Несмотря на тяжелое заболевание, актер до последнего служил в театре.
Британский актер Роджер Мур ушел из жизни 23 мая этого года. Мир знал Мура как одного из самых обаятельных Джеймсов Бондов. Легендарному актеру было 89 лет.
Еще одной потерей российского театра и кино стала смерть актера Георгия Тараторкина. Народного артиста РСФСР не стало 4 февраля — известно, что Тараторкин долгое время сильно болел.
Театральный и киноактер Владимир Толоконников скончался в Москве на 75-м году жизни. Актера, который изумительно сыграл Шарикова в фильме "Собачье сердце", не стало в июле 2017 года.
Народный артист СССР и РСФСР, актер и режиссер Алексей Баталов умер в 88 лет. В начале года Баталов получил тяжелую травму, сломал шейку бедра — к сожалению, актер так и не оправился. 15 июня Алексей Баталов скончался.
15 декабря ушел из жизни актер Дмитрий Марьянов, он умер по пути в больницу, ему было 47. Причиной смерти Марьянова стала обильная кровопотеря.
В декабре мир также простился с легендарным советским режиссером театра и кино Георгием Натансоном. Именно он в своих фильмах открыл таких актеров, как Александр Домогаров, Марина Зудина, Анна Тихонова, Наталья Егорова и других.
Еще одной невосполнимой утратой стал уход Веры Глаголевой — актрисы и режиссера. У артистки была онкология, что и стало причиной смерти. Глаголевой был 61 год.
Легендарный актер Леонид Броневой скончался 9 декабря. Артисту, которого зрители знают по таким картинам, как "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Небеса обетованные" умер в возрасте 89 лет.
Потери в спорте
Известный американский бодибилдер и культурист Рич Пиана умер в конце августа. Благодаря ему выросло несколько поколений спортсменов и "качков".
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Кто умер в 2017 году: музыканты, актеры, телеведущие, журналисты, спортсмены
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