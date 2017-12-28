Утраты года: кого мы потеряли в 2017-м

В 2017 году нас покинули многие музыканты, бизнесмены, актеры, спортсмены и культурные деятели. Тиханович, Задорнов, Хворостовский, Глаголева, Хефнер: подводя черту под 2017 годом, Sputnik вспоминает, кого не стало в уходящем году.

Потери в музыке

Самой громкой зарубежной потерей в музыкальной сфере стала смерть солиста Linkin Park Честера Беннингтона — певца нашли повешенным 20 июля. После смерти вокалиста коллектив отменил концерты. Последний клип Linkin Park за сутки посмотрели более 6 миллионов раз.

Смерть фронтмена Linkin Park>>

22 ноября мировое сообщество потрясла новость о смерти известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Два года музыкант боролся с тяжелым заболеванием и, несмотря ни на что, продолжал выступать. Хворостовского посмертно номинировали на премию Grammy.



© Sputnik/ Владимир Вяткин Я должен был вернуться: последние дни и выступление Хворостовского

Мог стать пианистом или рокером: памяти Дмитрия Хворостовского >>

Народного артиста Беларуси Александра Тихановича не стало 28 января — музыканту было 64 года. Александр Тиханович внес неоценимый вклад в белорусскую музыку: многие знаменитости начинали свой творческий путь в продюсерском центре Тихановича и Поплавской.

Памяти Народного артиста: воспоминания об Александре Тихановиче>>

В начале августа скончался основатель легендарного ансамбля "Веселые ребята" Павел Слободкин. Его по праву называют "крестным отцом" Аллы Пугачевой: именно Слободкин когда-то привел никому не известную певицу в знаменитый коллектив.

7 песен "Веселых ребят" Слободкина>>

В сентябре этого года также ушел из жизни великий оперный певец Зураб Соткилава. Знаменитому тенору было 80 лет.

Зураб Соткилава в памяти коллег по сцене: солнце, которое зашло >>

Легенды рок-н-ролла Чака Берри не стало в марте. Артист, который входит в топ-100 величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone, внес особый вклад в развитие музыки. Чак Берри стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла.

Легенда рок-н-ролла: архивные фото Чака Берри>>

Смерть "белого из Иванушек" Олега Яковлева буквально взорвала отечественное информационное пространство — при участии Яковлева были записаны легендарные хиты группы "Иванушки International". Артисту было 47 лет.

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Самым молодым музыкантом, покинувшим мир в этом году, стал участник группы ЛСП белорус Рома Англичанин. 29-летнего рэпера не стало в конце июля.

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26 декабря на 93-м году ушел из жизни легендарный композитор, автор огромного количества песен Владимир Шаинский.

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Культурные потери

Одна из главных потерь этого года в сфере культуры Беларуси случилась 10 сентября — один из создателей и первый директор "Славянского базара" Родион Басс умер после тяжелой болезни. Благодаря Бассу Витебск сделал большой шаг в сторону развития культуры.

Родион Басс и главное дело его жизни >>

26 марта умер народный художник Беларуси Май Данциг. Его по праву называют героем изобразительного искусства: он являлся одним из основоположников реализма, который воплотился не только в советском искусстве, но и в контексте мирового искусства.

Родоначальник "сурового реализма" в белорусской живописи>>

Известного шестидесятника Евгения Евтушенко не стало в апреле — поэт не дожил до своего 85-летия всего несколько месяцев. В день прощания с Евтушенко в социальных сетях запустили акцию #читаемЕвтушенко, в которой приняли участие известные актеры и просто желающие люди.

Поэт и "шестьдесят Явтушенок" — родня о встречах с Евтушенко в Хомичах>>

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября. Причиной смерти стал рак головного мозга, с которым артист боролся долгое время. Михаила Задорнова похоронили в Латвии.

Михаил Задорнов: цитаты и факты из жизни сатирика>>

Этот год забрал также легендарного основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Издатель скончался в возрасте 91 года в своем особняке Playboy. Именно Хефнер подарил миру целую эпоху красавиц, которые смотрели в глаза миллионам мужчин с обложек журнала.

Создатель империи: Хью Хефнер и его playmates>>

Телеведущий Аллан Чумак умер 10 октября. "Удаленный" целитель, который в конце 1980-х и начале 1990-х годов прославился благодаря своим телевизионным сеансам, умер в 82 года.

Аллан Чумак: если умру, моя могила будет лечить >>

Потери в журналистике

В начале июля не стало журналиста, блогера Антона Носика — его внезапная смерть стала для многих шокирующей неожиданностью. Один из "отцов" рунета умер в возрасте 51 года. Известный телеведущий и один из основателей канала "ТВ Центр" скончался на 76-м году жизни.

Соцсети вспоминают "создателя" рунета>>

Утраты года в бизнесе

Первым в этом году среди бизнесменов умер самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер старший — ему был 101 год. Представитель знаменитой династии редко выходил на публику и был убежденным филантропом. Кроме того, Рокфеллер обладал значительным политическим влиянием в США.

Рокфеллер — человек, который умел тратить деньги с умом и сердцем>>

22 июля умер Артем Тарасов — первый советский миллионер.

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Утраты театра и кино

Народный артист России Виктор Смирнов скончался 12 августа в возрасте 72 лет. Несмотря на тяжелое заболевание, актер до последнего служил в театре.

Его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены>>

Британский актер Роджер Мур ушел из жизни 23 мая этого года. Мир знал Мура как одного из самых обаятельных Джеймсов Бондов. Легендарному актеру было 89 лет.

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Еще одной потерей российского театра и кино стала смерть актера Георгия Тараторкина. Народного артиста РСФСР не стало 4 февраля — известно, что Тараторкин долгое время сильно болел.

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Театральный и киноактер Владимир Толоконников скончался в Москве на 75-м году жизни. Актера, который изумительно сыграл Шарикова в фильме "Собачье сердце", не стало в июле 2017 года.

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Народный артист СССР и РСФСР, актер и режиссер Алексей Баталов умер в 88 лет. В начале года Баталов получил тяжелую травму, сломал шейку бедра — к сожалению, актер так и не оправился. 15 июня Алексей Баталов скончался.

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15 декабря ушел из жизни актер Дмитрий Марьянов, он умер по пути в больницу, ему было 47. Причиной смерти Марьянова стала обильная кровопотеря.

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В декабре мир также простился с легендарным советским режиссером театра и кино Георгием Натансоном. Именно он в своих фильмах открыл таких актеров, как Александр Домогаров, Марина Зудина, Анна Тихонова, Наталья Егорова и других.

Открыватель звезд Георгий Натансон>>

Еще одной невосполнимой утратой стал уход Веры Глаголевой — актрисы и режиссера. У артистки была онкология, что и стало причиной смерти. Глаголевой был 61 год.

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Легендарный актер Леонид Броневой скончался 9 декабря. Артисту, которого зрители знают по таким картинам, как "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Небеса обетованные" умер в возрасте 89 лет.

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Потери в спорте

Известный американский бодибилдер и культурист Рич Пиана умер в конце августа. ​Благодаря ему выросло несколько поколений спортсменов и "качков".

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