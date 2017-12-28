Покупатели доменов в зонах .by и .бел перечислили детям-сиротам 500 тысяч долларов

Пять лет в Беларуси проходят благотворительные аукционы доменных имен в зонах .by и .бел. Организует их технический администратор белорусских доменов компания hoster.by. Деньги, собранные на торгах, участники перечисляют детям-сиротам. За это время уже более чем 500 тысяч долларов переведено в 17 детских домов. Один из них — Бегомльская вспомогательная школа-интернат. Теперь у местных ребят есть свой компьютерный класс.



Денег, которые перевели в интернат участники благотворительных аукционов, хватило еще на швейные машинки и частично на ремонт

Всего в Бегомльской вспомогательной школе-интернате 111 детей. Это мальчики и девочки с легкой или тяжелой формой умственной отсталости. С пятого класса у них начинаются основы компьютерной грамотности. С техникой многие из этих детей ладят легко.

— В классе у нас 10 компьютеров для учеников и один для учителя, — говорит директор Валерий Михайловский. — На уроках информатики ребята не только учатся печатать, пользоваться интернетом, но даже готовить. Есть у нас специальная программа, где ученикам нужно выбрать ингредиенты, например, для борща. Для малышей, которые живут не в семье и не видят, как мама хозяйничает на кухне, это очень важно.



директор Валерий Михайловский.

Информатика у ребят трижды в неделю — два урока и факультатив. Но дети любят забегать сюда и вне расписания.

— У нас сейчас болеет учитель информатики, а Наталья Николаевна — мой зам на замене, — продолжает собеседник. — А я не всегда помню, что, когда и у кого в расписании. И вот они прибегают: «Валерий Петрович, у нас сейчас информатика. Откройте кабинет». Я без задней мысли открываю, и тут Наталья Николаевна: «Какая информатика? У них же физкультура».





Компьютер, не скрывают в интернате, для многих детей — это релакс. И, если пообещать, что после работы можно будет попечатать или посидеть в интернете, и в теплице, и во дворе ребята помогают с большим удовольствием.

— Есть у нас мальчик, который любит помогать тете Клаве — нашему дворнику, — рассказывает Антонина Ильясевич, замдиректора по воспитательной работе. — Чтобы его поощрить, мы предложили ему дополнительно посидеть за компьютером.





Случались, конечно, и казусы. Когда Wi-Fi был не запаролен, местные «хакеры» выходили под окна интерната и с телефона подключались к интернету.

— В то же время у нас был выпускник, который подружился с итальянской семьей, куда ездил на отдых, — рассказывает Наталья Поняк, замдиректора по учебной работе. — Мы ему доверяли, давали пароль, и он без проблем мог звонить этой семье по скайпу.

А еще в интернате рассказывают, что скоро их дети будут рисовать мультики.

— Месяц назад на меня вышла одна минчанка и предложила приезжать учить наших ребят рисовать мультики, — делится планами директор. — Я говорю, только ребята у нас особенные. Она: «Ничего, я давно с такими работаю». Думаю, воспитанникам будет интересно.





По словам Ольги Кузеевой, пресс-секретаря hoster.by, во всем мире, кроме Беларуси, аукционы истекших доменов сугубо коммерческие. А если подобные торги и проводятся, то разово.

— Благотворительные аукционы мы проводим раз в месяц, — говорит Ольга. — За пять лет в них участвовали тысячи человек. За это время продано почти 7500 доменов, 599 из них в 2017 году. Все вырученные средства, за вычетом стандартной стоимости регистрации доменов, участники торгов направляют на поддержку детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Самый дорогой домен купили в 2012-м за 30 тысяч долларов. В этом году рекорд намного скромнее и составляет — 2545 рублей.