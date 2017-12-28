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Лукашенко заявил, что белорусские онкологи достойны Нобелевской премии

29.12.2017 13:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Белорусские онкологи заслуживают получения Нобелевской премии, такое мнение высказал в пятницу президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с пациентами Минского городского клинического онкодиспансера.

Лукашенко заявил, что белорусские онкологи достойны Нобелевской премии
© Sputnik / Евгений Казарцев
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Глава государства посетил в пятницу онкологический диспансер, где пообщался не только с руководством медучреждения, но и пациентами. Пациенты рассказали президенту о том, что персонал диспансера чуткий и внимательный, а, главное — профессиональный.

"Им Нобелевскую премию надо давать, они всех здесь вылечивают", — сказал Лукашенко.

Поддержали такую позицию главы государства и сами пациенты — у большинства из прошедших несколько курсов терапии признаков возвращения страшной болезни нет.

Президент подарил пациентам, в том числе и детям, новогодние подарки и поздравил с приближающимся Новым годом. Пациенты не остались в долгу: они презентовали главе государства сувениры, в том числе и нарисованную юной белоруской картину, посвященную выздоровлению ее матери.

Лукашенко пообещал, что эта картина найдет свое место во Дворце Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент посетил Минский городской клинический онкодиспансер и вручил пациентам подарки, однако сувениры достались и ему.

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