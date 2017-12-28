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В Бресте ушел из дома и пропал 34-летний мужчина
29.12.2017 13:49 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте разыскивают пропавшего без вести 34-летнего Петра Романенко, сообщил TUT.BY представитель милиции региона Сергей Дученко.
18 декабря Петр вышел в неизвестном направлении из квартиры, в которой проживал с родственниками. До сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не известно. С заявлением в милицию обратилась мать пропавшего.
Приметы: рост 180−185 см, на вид 30 лет, худощавого телосложения, волос темный, короткий, нос с горбинкой.
Был одет: куртка удлиненная черного цвета с желтыми вставками. Джинсы синие, кроссовки черного цвета.
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