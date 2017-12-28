В Бресте ушел из дома и пропал 34-летний мужчина

В Бресте разыскивают пропавшего без вести 34-летнего Петра Романенко, сообщил TUT.BY представитель милиции региона Сергей Дученко.



Фото: УВД Брестского облисполкома

18 декабря Петр вышел в неизвестном направлении из квартиры, в которой проживал с родственниками. До сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не известно. С заявлением в милицию обратилась мать пропавшего.

Приметы: рост 180−185 см, на вид 30 лет, худощавого телосложения, волос темный, короткий, нос с горбинкой.

Был одет: куртка удлиненная черного цвета с желтыми вставками. Джинсы синие, кроссовки черного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Петра Романенко, просим сообщить по телефонам: 8 (33) 9 004 555, 8 (29) 7 910 078, 479 132, 479 050 либо 102.