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В Бресте ушел из дома и пропал 34-летний мужчина

29.12.2017 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте разыскивают пропавшего без вести 34-летнего Петра Романенко, сообщил TUT.BY представитель милиции региона Сергей Дученко.


Фото: УВД Брестского облисполкома

18 декабря Петр вышел в неизвестном направлении из квартиры, в которой проживал с родственниками. До сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не известно. С заявлением в милицию обратилась мать пропавшего.

Приметы: рост 180−185 см, на вид 30 лет, худощавого телосложения, волос темный, короткий, нос с горбинкой.

Был одет: куртка удлиненная черного цвета с желтыми вставками. Джинсы синие, кроссовки черного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Петра Романенко, просим сообщить по телефонам: 8 (33) 9 004 555, 8 (29) 7 910 078, 479 132, 479 050 либо 102.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 102
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