Не на такси и не пешком. Как будет работать в Гомеле общественный транспорт в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать по четырем автобусным и двум троллейбусным маршрутам, пишет городской журнал «Белка».





Автобусы:

— № 1 «Вокзал — микрорайон «Любенский» будет отправляться от остановки «Вокзал» в 0.30, 01.20, 02.10, 03.00, 04.38 от остановки «Микрорайон «Любенский» — в 00.55, 01.45, 02.35, 04.15.

— № 12 «Улица Маневича — «Хутор» от остановки «Улица Маневича» в 00.33, 02.50, от остановки «Хутор» — в 01.40, 03.54.

— № 18А «Микрорайон «Кленковский — «Южный» от Кленковского в 00.30, 02.25, 04.17, от остановки «Микрорайон «Южный» — в 01.28, 03.22.

— № 20 «Старая Волотова — Медгородок» отправится от остановки «Старая Волотова» в 23.46, 02.18, от остановки «Медгородок» — в 01.10, 03.30.

Троллейбусы:

— № 10 «Завод самоходных комбайнов — Вокзал» стартует от остановки «Завод самоходных комбайнов» в 00.13, 01.14, 02.15, 03.16, 04.17, а от вокзала — в 00.46, 01.47, 02.48, 03.49, 04.50.

— № 20 «Гидропривод — Солнечная» от остановки «Гидропривод» — в 01.15, 02.59, отправление от остановки «Солнечная» запланировано на 02.08 и 03.51.