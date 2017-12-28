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Убийца в ТЦ "Европа", батюшка со свастикой и пьяный на репетиции парада. Самые громкие суды-2017
29.12.2017 14:29 — Новости Общества | Tut.by
TUT.BY вспомнил судебные процессы, которые в уходящем году, вызвали большой общественный резонанс.
Влад Казакевич сразу получил 15 лет, теперь ему грозит пожизненное заключение
— Это из ряда вон выходящий случай, единичный в нашей практике, не считая взрыва в метро 11 апреля, — заявил гособвинитель Олег Буйленков после вынесения приговора Владиславу Казакевичу.
Молодого человека за нападение с бензопилой в ТЦ «Европа» суд приговорил к максимально возможному сроку —
— К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству.
15 лет и 110 тысяч долларов в качестве моральной компенсации — приговор Казакевич принял абсолютно спокойно, без эмоций. С момента трагедии прошло больше года, в интервью TUT.BY муж погибшей Елены признался, «время немного лечит».
— Невозможно каждый день и ежеминутно вспоминать трагедию, сейчас я более философски ко всему отношусь, понимаю,
Моральную компенсацию Казакевич так и не выплатил, из имущества у него только телефон и ноутбук. А 12 октября стало известно, Владислав снова совершил преступление уже в исправительной колонии № 17 Шклова, где отбывал наказание. Казакевич с самодельным ножом напала на контролеров, ранив одного из них в голову. Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК «Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебных обязанностей лицом, ранее совершившим убийство». Впереди у Владислава снова суд, ему грозит пожизненное заключение.
Гимназист, напавший на учительницу с ножом, в колонии сдал экзамены на девять баллов
Этот суд проходил за закрытыми дверями, с родителей, детей и учителей взяли подписку о неразглашении. Почти месяц Минский городской суд рассматривал дело 16-летнего гимназиста Доната Скакуна и пришел к выводу — подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы. Ближайшие 8 лет за покушение на убийство Донат проведет за решеткой.
— Жестоко, несправедливо, незаконно, — так коротко прокомментировала приговор адвокат Людмила Палочкина.
В социальных сетях появились страницы в поддержу осужденного ученика столичной гимназии № 74 «Донат невиновен». Некоторые усомнились в вынесенном приговоре и поставили под вопрос ход самого расследования. Из приговора, опубликованном в интернете, стало известно, что нож, которым было совершено нападение, так и не был найден, чистосердечное признание суд признал незаконным. Оно было получено у подростка ночью и без присутствия законных представителей. Следственный комитет пообещал ответить на все вопросы после апелляции в Верховном суде, который 19 сентября оставил приговор без изменений.
— В заключении установлено, что смывы крови с левой руки Доната образованы в результате смешения с биологическим материалом учительницы.
Чуть позже пресс-конференцию дали родители подростка. Они рассказали, что заплатили учительнице
— Я объясню, зачем мы это сделали. (…) До того момента я видел, что все отметается [в суде]: аргументы не принимаются, все наши ходатайства судом отклоняются, никого не слушают. Прокурор попросил для Доната 11 лет. И учительница поддержала этот срок. (…) Я прекрасно понимал, к чему идет (…) Минимальную санкцию статьи, 8 лет, можно было получить только при наличии какого-то смягчающего обстоятельства — это выплата гражданского иска, — объяснил отец журналистам.
Сейчас Донат отбывает наказание в Бобруйской воспитательной колонии. Ему наконец-то разрешили сдать экзамены за 9 класс, подросток получил по всем предметам девять баллов.
Стрельба в новогоднюю ночь: милиционер больше не работает в РУВД, минчанин после суда вернулся домой
2017 год в Минске начался с чрезвычайного происшествия: в доме по проспекту Любимова раздались выстрелы. Семейная пара
Дело рассматривал суд Московского района Минска. Гаврошу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». Отдельно стал вопрос, почему сержант пошел на вызов один, если накануне руководство РУВД собирало подчиненных и объясняло, что по одному выбывать нельзя. Ответа не прозвучало. Адвокат обвиняемого Гавроша подробно интересовалась, почему у Соловьева не было других защитных средств, кроме пистолета Макарова, фонарика и наручников.
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Соловьев также рассказал, что предупредительного выстрела не было, первый — пошел в ногу. Оказалось 1 января 2017 года он впервые применял огнестрельное оружие на службе, а в 2016 году во время учений не смог сдать экзамен по стрельбе по мишени силуэта. Выслушав все стороны, суд пришел к выводу, что Андрей Гаврош виновен и приговорил к
— Соловьев уже не работает два месяца, — сказали TUT.BY в дежурной части Московского РУВД Минска.
Официальный представитель Ольга Михаленя отказалась комментировать эту ситуацию.
— Андрей после суда вернулся в квартиру вместе с женой, — говорят соседи Гавроша. — Все хорошо у них, и у нас, видимся, здороваемся. Лично нам Андрей никогда не мешал.
От общения с журналистом молодой человек отказался.
Витебскую роженицу, которая потеряла ребенка, будут судить еще раз
Суд над 31-летней Ольгой стал первым в истории Беларуси, когда
После родов ребенок стал синеть, не кричал, мама роженицы вызвала скорую и уже в больнице врачи констатировали смерть малышки. Эта история вызвала общественный резонанс, когда стало известно: после похорон новорожденной на Ольгу надели наручники и предъявили обвинение по ч.1 ст. 144 УК «Причинение смерти по неосторожности». Многие задавались вопросом, почему женщину поместили за решетку? Следствие ответило — женщина могла скрыться и сбежать из страны.
30 августа Ольга предстала перед судом, заседания проходили в закрытом режиме. Приговор —
— Точная дата заседания не известна, Ольга сейчас находится в Витебске, она под подпиской о невыезде, — говорит TUT.BY адвокат Надежда Бирюкова.
Дело Беларусбанка: адвоката лишили лицензии, квартиру осужденного конфискуют
Летом 2017 года в суде Центрального района Минска разыгрывалась настоящая драма. В одной клетке оказались топ-менеджеры Беларусбанка — бывший первый зампред правления Геннадий Господарик и начальник управления Николай Цырто. А ключевым свидетелем по делу выступил близкий друг, бизнесмен Александр Бучнев. Это он рассказал в КГБ, кому и сколько давал взяток, написал заявление, но так и не появился ни на одном заседании.
Суть обвинения заключалась в том, что с 2010 года по 2015 годы Господарик в качестве взяток получил 215 тысяч долларов, Цырто — 470 тысяч долларов (в суде он признал только 150 — Прим.TUT.BY). Деньги им давал бизнесмен Бучнев за то, чтобы банк покупал оборудование в его фирме.
— В один из дней июня меня вечером одного без моего адвоката вызвали в КГБ, стали потихонечку задавать вопросы, спрашивать, кто такой Цырто, Господарик, интересовались нашими сделками. Я долго сидел, как мог отвечал, а потом понял: надо говорить правду, другого выхода не было, поэтому чистосердечно все признал.
— Обидно, что нас так и не услышали, поэтому пойдем до конца и обратимся в Верховный суд, — комментирует TUT.BY Анна, дочка осужденного Николая Цырто. — Я уже связывалась с судебными приставами, спрашивала, сколько могу еще жить с семьей в квартире, которая подлежит конфискации, мне ответили несколько месяцев. И все. Она будет выставлена на торги.
По приговору у Николая Цырто конфискуют планшет, флешку, 5 тысяч акций Беларусбанка, деньги в Беларусбанке (сумма также не уточняется), квартиру в Полоцке, одноквартирный жилой дом в Витебской области, квартиру на пр. Независимости и два автомобиля. Во время расследования уголовного дела выяснилось: адвокат Олег Варакса одновременно представлял интересы двух разных сторон — и своего клиента Бучнева, и Цырто. Дело дошло до суда и защитника лишили лицензии.
— Сейчас Варакса безработный. Недавно состоялось заседание, по которому он должен возместить судебные издержки по иску о защите чести и достоинства, сумма более тысячи рублей. Так как он сразу ее не выплатил, пришлось обращаться в суд, — уточняет Анна Цырто.
Белорусский суд оправдал француза с патроном
За судебным процессом над гражданином Франции белорусы наблюдали с интересом и сочувствием, это дело в народе окрестили «француз и патрон». Жолану Вийо
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Выслушав все стороны, изучив материалы дела, суд Гомельского района полностью
— Многие мне советовали никогда не возвращаться в Беларусь, потому что это рискованно. Но никогда ведь не знаешь. Возможно, в далеком-далеком будущем. Посмотрим, — отметил за несколько дней до вылета во Францию Жолан.
«Писем нет, папа голодал почти 10 дней»
В этом году сразу два священника предстали перед судом. Многодетного отца и батюшку Константина Бурыкина из Гатово признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорили
Семья священника уверена: он оказался за решеткой, потому что был слишком активным председателем Белорусской федерации пауэрлифтинга. Некоторые спортсмены не взлюбили Бурыкина и выступили против него в коллективном письме. И когда начались проблемы, батюшке вспомнили все: его связи с РНЕ, татуировку-свастику на теле, многочисленную литературу по Третьему Рейху. Во время обыска изымались именно эти книги, диски, однако дело было возбуждено совершенно по другой статье. В суде Константин Бурыкин пояснял, что патроны домой принес младший сын, а ржавый пистолет он «
— Прошу вас, уважаемый Александр Григорьевич, помочь нашей семье, моим детям. Защитите нас, пожалуйста! Прошу вас проявить сострадание, человеколюбие и милосердие, совершить надо мной
А 19 декабря его дочка Саша сообщила: батюшка в шкловской колонии объявил голодовку.
— Мы написали папе письмо с просьбой начать есть, — рассказывает TUT.BY Александра Бурыкина. — У него и так вес всего 68 килограмм, перед задержанием был 115. К счастью, он прислушался, через адвоката передал, что голодал почти 10 дней и прекратил. Писем от него нет уже месяц. Он держится только ради нас.
Священника из России витебский суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы. Заседания проходили в закрытом режиме. 39-летнего Николая Киреева признали виновным в том, что он пытался вывезти в Санкт-Петербург
Снял штаны во время репетиции парада — получил два года колонии
В этом процессе не все потерпевшие понимали, почему у них такой статус. Они не имели никаких претензий к 33-летнему Павлу Труханову, точно также как и милиционер, который задерживал мужчину после дерзкой выходки. Вечером 28 июня Павел вместе с женой и друзьями был на дне рождения, выпили.
— Больше 10 рюмок точно. Потом жена вызвала такси, но домой не доехали, потому что нас высадил таксист. Все было перекрыто. Помню только, как пошел на свет в темноте, а дальше я уже лежал в наручниках. (.) Обычно я безобидный.
Мужчина снял штаны прямо перед военной техникой, это увидели несколько случайных прохожих и кто-то даже снял на видео. Когда сотрудник милиции стал задерживать хулигана, тот попытался сбежать. В итоге в отношении Труханова возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: ч.1 ст. 339 УК «Хулиганство» и ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Потерпевшие просили не лишать мужчину свободы, дать штраф и отпустить. Тем более дома его ждет жена и полуторагодовалая дочка.
— Физический вред мне не причинен. А моральный? Да, неприятная ситуация, но я заявлять никакого иска не буду. Достаточно понимать, что человек раскаялся, — уточнял в суде страж порядка.
Суд приговорил Труханова к
Дело ошмянской таможни: конфисковано 2,7 миллиона долларов, наказание — 335 лет
В 2017 году суды вынесли приговоры всем 58 фигурантам скандального дела Ошмянской таможни. В получении взяток обвинили не только верхушку, но и простых сотрудников. Процессы шли в Минском областном суде, а в Октябрьском, Партизанском, Заводском и Фрунзенском судах Минска. Ключевой фигурой в деле стал бывший сотрудник таможни и бизнесмен Гарник Сарумянц, который по версии следствия организовал преступную группу. В одно мгновение страна узнала, что у него дома под ванной нашли наличными
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Те, кто оставался под подпиской, на последнее заседание приходили с большой клетчатой сумкой и без всякой надежды на мягкий приговор. Большинство получило от 5 до 7 лет лишения свободы, самое суровое наказание было вынесено верхушке Ошмянской таможни Минским областным судом —
— Я рад, что получил именно такое наказание, — говорил Артур Тураев 8 августа после оглашения приговора, по которому обязан был выплатить 2 тысячи базовых величин. — Cудья очень тщательно рассматривал уголовное дело и вынес справедливое решение. Я получил большой урок, вернусь в Литву и дальше буду заниматься бизнесом.
Правда вернуться в Вильнюс у него сразу не получилось. Пока приговор не вступил в законную силу, литовский бизнесмен не мог покинуть Беларусь. Однажды он даже появился в суде по другому делу, пришел поддержать бывшего замминистра по ЧС Дмитрия Бегуна, которого судили за получение взятки. Оказалось, мужчины сдружились в СИЗО на Володарке.
27 декабря Верховный суд оставил приговор без изменения 16 фигурантам уголовного дела. В тот же день Артур Тураев смог уехать в Литву.
Могилевских «черных риелторов» расстреляют
Летом этого года Могилевский областной суд вынес сразу
«Черные риелторы» находили людей, которые любили выпить, уговаривали продать квартиру и подыскать другой вариант жилья. Как только жертва соглашалась, подписывала все документы, ее вывозили в лес под предлогом отметить удачную сделку, а затем душили и закапывали. Во время процесса «черные риелторы» обвиняли друг друга в преступлениях, называли организаторами супружескую пару, но Игорь и Татьяна это отрицали. Суд всех четверых признал виновными и и приговорил Бориса Колесникова к 22 годам лишения свободы, Татьяну — к 24 годам колонии. Семен Бережной и Игорь Гершанков приговорены к смертной казни.
20 декабря
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TUT.BY вспомнил судебные процессы, которые в уходящем году вызвали общественный резонанс.
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