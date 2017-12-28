TUT.BY вспомнил судебные процессы, которые в уходящем году, вызвали большой общественный резонанс.

Влад Казакевич сразу получил 15 лет, теперь ему грозит пожизненное заключение

— Это из ряда вон выходящий случай, единичный в нашей практике, не считая взрыва в метро 11 апреля, — заявил гособвинитель Олег Буйленков после вынесения приговора Владиславу Казакевичу.

Молодого человека за нападение с бензопилой в ТЦ «Европа» суд приговорил к максимально возможному сроку — 15 годам лишения свободы . От более сурового наказания его спас возраст: на момент совершения преступления Казакевичу было всего 17 лет. Весь судебный процесс родители обвиняемого пытались доказать: Владислав Казакевич психически-больной человек и нуждается в лечении. Однако семья погибшей 43-летней Елена Александронец считала — эта версия способ уйти от ответственности, попытка избежать колонии. Казакевич заранее продумал преступление, тщательно к нему готовился, купил бензопилу, защитные очки. Эксперты пришли к выводу: Владислав Казакевич отдавал отчет своим действиям.

— К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое, — сказал в последнем слове обвиняемый.



Владу Казакевичу грозит пожизненное заключение.

15 лет и 110 тысяч долларов в качестве моральной компенсации — приговор Казакевич принял абсолютно спокойно, без эмоций. С момента трагедии прошло больше года, в интервью TUT.BY муж погибшей Елены признался, «время немного лечит».

— Невозможно каждый день и ежеминутно вспоминать трагедию, сейчас я более философски ко всему отношусь, понимаю, жить нужно дальше. Что уже поделаешь? Так уж сложилась наша жизнь, и дочка это понимает тоже. Хотя мы с вами сейчас говорим, и мне тяжело… Я уверен, все равно встречусь с женой. Наверное, уже в другой жизни, — говорил Александр.

Моральную компенсацию Казакевич так и не выплатил, из имущества у него только телефон и ноутбук. А 12 октября стало известно, Владислав снова совершил преступление уже в исправительной колонии № 17 Шклова, где отбывал наказание. Казакевич с самодельным ножом напала на контролеров, ранив одного из них в голову. Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК «Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебных обязанностей лицом, ранее совершившим убийство». Впереди у Владислава снова суд, ему грозит пожизненное заключение.

Гимназист, напавший на учительницу с ножом, в колонии сдал экзамены на девять баллов

Этот суд проходил за закрытыми дверями, с родителей, детей и учителей взяли подписку о неразглашении. Почти месяц Минский городской суд рассматривал дело 16-летнего гимназиста Доната Скакуна и пришел к выводу — подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы. Ближайшие 8 лет за покушение на убийство Донат проведет за решеткой.

— Жестоко, несправедливо, незаконно, — так коротко прокомментировала приговор адвокат Людмила Палочкина.

В социальных сетях появились страницы в поддержу осужденного ученика столичной гимназии № 74 «Донат невиновен». Некоторые усомнились в вынесенном приговоре и поставили под вопрос ход самого расследования. Из приговора, опубликованном в интернете, стало известно, что нож, которым было совершено нападение, так и не был найден, чистосердечное признание суд признал незаконным. Оно было получено у подростка ночью и без присутствия законных представителей. Следственный комитет пообещал ответить на все вопросы после апелляции в Верховном суде, который 19 сентября оставил приговор без изменений.

— В заключении установлено, что смывы крови с левой руки Доната образованы в результате смешения с биологическим материалом учительницы. Следы брызг крови на пиджаке , брюках, рубашке и туфлях образовались в результате падения летящих частиц крови, — рассказал во время пресс-конференции Евгений Архиреев, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску. Представитель СК заявил, что у него нет никаких сомнений: преступление совершил Донат.

Чуть позже пресс-конференцию дали родители подростка. Они рассказали, что заплатили учительнице 23 тысячи долларов в качестве компенсации.



Родители Доната рассказали, что заплатили учительнице 23 тысячи долларов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я объясню, зачем мы это сделали. (…) До того момента я видел, что все отметается [в суде]: аргументы не принимаются, все наши ходатайства судом отклоняются, никого не слушают. Прокурор попросил для Доната 11 лет. И учительница поддержала этот срок. (…) Я прекрасно понимал, к чему идет (…) Минимальную санкцию статьи, 8 лет, можно было получить только при наличии какого-то смягчающего обстоятельства — это выплата гражданского иска, — объяснил отец журналистам.

Сейчас Донат отбывает наказание в Бобруйской воспитательной колонии. Ему наконец-то разрешили сдать экзамены за 9 класс, подросток получил по всем предметам девять баллов.

Стрельба в новогоднюю ночь: милиционер больше не работает в РУВД, минчанин после суда вернулся домой

2017 год в Минске начался с чрезвычайного происшествия: в доме по проспекту Любимова раздались выстрелы. Семейная пара вызвала милицию на шумных соседей, а дальше произошло то, что стало предметом разбирательства в суде. По версии стража порядка, пьяный 29-летний Андрей Гаврош сам устроил потасовку, выхватил оружие, поэтому милиционер вынужден был выстрелить три раза. У молодого человека, который почти месяц провел в больнице под конвоем, другая версия — 23-летний Руслан Соловьев первым напал на него.

Дело рассматривал суд Московского района Минска. Гаврошу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». Отдельно стал вопрос, почему сержант пошел на вызов один, если накануне руководство РУВД собирало подчиненных и объясняло, что по одному выбывать нельзя. Ответа не прозвучало. Адвокат обвиняемого Гавроша подробно интересовалась, почему у Соловьева не было других защитных средств, кроме пистолета Макарова, фонарика и наручников.

— Резиновой палки не было , она выдается одна на всю дежурную часть, поэтому не взял ее. Газовый баллончик закончился 31 декабря, новый купить не успел, — объяснял во время допроса потерпевший.



Потерпевший милиционер Руслан Соловьев не выставлял в суде моральный иск.

Соловьев также рассказал, что предупредительного выстрела не было, первый — пошел в ногу. Оказалось 1 января 2017 года он впервые применял огнестрельное оружие на службе, а в 2016 году во время учений не смог сдать экзамен по стрельбе по мишени силуэта. Выслушав все стороны, суд пришел к выводу, что Андрей Гаврош виновен и приговорил к пяти годам ограничения свободы . Через несколько минут парня освободили и из суда он вышел в окружении семьи. Его родные сразу заявили, они будут добиваться оправдательного приговора. 6 октября Минский городской суд в апелляционном порядке проверил законность, обоснованность и справедливость вынесенного ранее приговора и оставил его без изменений.



Андрей Гаврош вместе с женой (слева) после суда. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

— Соловьев уже не работает два месяца, — сказали TUT.BY в дежурной части Московского РУВД Минска.

Официальный представитель Ольга Михаленя отказалась комментировать эту ситуацию.

— Андрей после суда вернулся в квартиру вместе с женой, — говорят соседи Гавроша. — Все хорошо у них, и у нас, видимся, здороваемся. Лично нам Андрей никогда не мешал.

От общения с журналистом молодой человек отказался.

Витебскую роженицу, которая потеряла ребенка, будут судить еще раз

Суд над 31-летней Ольгой стал первым в истории Беларуси, когда за решеткой оказалась роженица , потерявшая ребенка. В феврале будущая мама приехала из Санкт-Петербурга в Витебск, где прописана, и в квартире родных родила малышку. Хотя врачи ее предупреждали: при домашних родах высока вероятность потери ребенка, предлагали госпитализацию, но Ольга отказалась. Первого ребенка женщина тоже рожала в домашних условиях. В этот раз все закончилось арестом и изолятором временного содержания.

После родов ребенок стал синеть, не кричал, мама роженицы вызвала скорую и уже в больнице врачи констатировали смерть малышки. Эта история вызвала общественный резонанс, когда стало известно: после похорон новорожденной на Ольгу надели наручники и предъявили обвинение по ч.1 ст. 144 УК «Причинение смерти по неосторожности». Многие задавались вопросом, почему женщину поместили за решетку? Следствие ответило — женщина могла скрыться и сбежать из страны.



Ольга Степанова во время суда. Фото: Игорь Матвеев

30 августа Ольга предстала перед судом, заседания проходили в закрытом режиме. Приговор — виновна, но свободна . Суд Железнодорожного района Витебска приговорил роженицу к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселениии освободил в зале суда. Буквально через 2 месяца Витебский областной суд рассмотрел апелляцию и отменил приговор. Дело отправлено на новое рассмотрение, это значит, что впереди у Ольги еще один суд.

— Точная дата заседания не известна, Ольга сейчас находится в Витебске, она под подпиской о невыезде, — говорит TUT.BY адвокат Надежда Бирюкова.

Дело Беларусбанка: адвоката лишили лицензии, квартиру осужденного конфискуют

Летом 2017 года в суде Центрального района Минска разыгрывалась настоящая драма. В одной клетке оказались топ-менеджеры Беларусбанка — бывший первый зампред правления Геннадий Господарик и начальник управления Николай Цырто. А ключевым свидетелем по делу выступил близкий друг, бизнесмен Александр Бучнев. Это он рассказал в КГБ, кому и сколько давал взяток, написал заявление, но так и не появился ни на одном заседании.

Суть обвинения заключалась в том, что с 2010 года по 2015 годы Господарик в качестве взяток получил 215 тысяч долларов, Цырто — 470 тысяч долларов (в суде он признал только 150 — Прим.TUT.BY). Деньги им давал бизнесмен Бучнев за то, чтобы банк покупал оборудование в его фирме.

— В один из дней июня меня вечером одного без моего адвоката вызвали в КГБ, стали потихонечку задавать вопросы, спрашивать, кто такой Цырто, Господарик, интересовались нашими сделками. Я долго сидел, как мог отвечал, а потом понял: надо говорить правду, другого выхода не было, поэтому чистосердечно все признал. В КГБ мне было нелегко написать заявление на друга, — рассказывал после приговора в редакции TUT.BY Александр Бучнев.

Суд признал топ-менеджеров винновыми и приговорил Геннадия Господарика к 7,5 года лишения свободы, начальника управления банка Николая Цырто — к 9 годам. В декабре Минский городской суд оставил приговор без изменений.



Геннадий Господарик и Николай Цырто во время суда. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

— Обидно, что нас так и не услышали, поэтому пойдем до конца и обратимся в Верховный суд, — комментирует TUT.BY Анна, дочка осужденного Николая Цырто. — Я уже связывалась с судебными приставами, спрашивала, сколько могу еще жить с семьей в квартире, которая подлежит конфискации, мне ответили несколько месяцев. И все. Она будет выставлена на торги.

По приговору у Николая Цырто конфискуют планшет, флешку, 5 тысяч акций Беларусбанка, деньги в Беларусбанке (сумма также не уточняется), квартиру в Полоцке, одноквартирный жилой дом в Витебской области, квартиру на пр. Независимости и два автомобиля. Во время расследования уголовного дела выяснилось: адвокат Олег Варакса одновременно представлял интересы двух разных сторон — и своего клиента Бучнева, и Цырто. Дело дошло до суда и защитника лишили лицензии.

— Сейчас Варакса безработный. Недавно состоялось заседание, по которому он должен возместить судебные издержки по иску о защите чести и достоинства, сумма более тысячи рублей. Так как он сразу ее не выплатил, пришлось обращаться в суд, — уточняет Анна Цырто.

Белорусский суд оправдал француза с патроном

За судебным процессом над гражданином Франции белорусы наблюдали с интересом и сочувствием, это дело в народе окрестили «француз и патрон». Жолану Вийо грозил реальный срок за то, что парень якобы пытался провезти через белорусско-украинскую границу патрон. Он пытался объяснить по-английски белорусскому таможеннику, что этот патрон ему в качестве сувенира подарил друг. Но парня не поняли. Чуть позже сотрудник таможни расскажет в суде: он хотел потренироваться в английском языке, заговорил с Жоланом, ничего не получилось. Свой уровень иностранного языка таможенник оценил как «постыдный». Два месяца Жолан Вийо провел за решеткой в белорусскому изоляторе и выучил шесть слов по-русски: спасибо, пожалуйста, не понял, «химия», тюрьма, таракан.

— Это как двойная тюрьма . Я сидел в камере и не мог ни с кем поделиться своими мыслями. Потом, правда, целый месяц со мной сидел молодой медик, он знал английский. Мы разговаривали очень много. Он помог мне сильно. Научил русскому алфавиту, кстати, — рассказывал TUT.BY Жолан.



Жолан после освобождения в зале суда. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Выслушав все стороны, изучив материалы дела, суд Гомельского района полностью оправдал француза . В его действиях не нашли состава преступления, даже сотрудник таможни во время допроса утверждал, что у Жолана не было никакого злого умысла, он первым делом достал патрон и спокойно спросил: можно ли проехать с этим сувениром?

— Многие мне советовали никогда не возвращаться в Беларусь, потому что это рискованно. Но никогда ведь не знаешь. Возможно, в далеком-далеком будущем. Посмотрим, — отметил за несколько дней до вылета во Францию Жолан.

«Писем нет, папа голодал почти 10 дней»

В этом году сразу два священника предстали перед судом. Многодетного отца и батюшку Константина Бурыкина из Гатово признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорили к трем годам колонии усиленного режима.

Семья священника уверена: он оказался за решеткой, потому что был слишком активным председателем Белорусской федерации пауэрлифтинга. Некоторые спортсмены не взлюбили Бурыкина и выступили против него в коллективном письме. И когда начались проблемы, батюшке вспомнили все: его связи с РНЕ, татуировку-свастику на теле, многочисленную литературу по Третьему Рейху. Во время обыска изымались именно эти книги, диски, однако дело было возбуждено совершенно по другой статье. В суде Константин Бурыкин пояснял, что патроны домой принес младший сын, а ржавый пистолет он « хранил как память о РНЕ ». В ноябре, уже находясь за решеткой, Бурыкин обратился с открытым письмом к президенту.

— Прошу вас, уважаемый Александр Григорьевич, помочь нашей семье, моим детям. Защитите нас, пожалуйста! Прошу вас проявить сострадание, человеколюбие и милосердие, совершить надо мной акт помилования , верните меня в семью к детям и супруге. Моей жене сейчас приходится очень тяжело одной с четырьмя детьми. Храни вас Бог! — написал священник.



Константин Бурыкин во время паломничества в Грецию. Фото со страницы прихода Вконтакте

А 19 декабря его дочка Саша сообщила: батюшка в шкловской колонии объявил голодовку.

— Мы написали папе письмо с просьбой начать есть, — рассказывает TUT.BY Александра Бурыкина. — У него и так вес всего 68 килограмм, перед задержанием был 115. К счастью, он прислушался, через адвоката передал, что голодал почти 10 дней и прекратил. Писем от него нет уже месяц. Он держится только ради нас.

Священника из России витебский суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы. Заседания проходили в закрытом режиме. 39-летнего Николая Киреева признали виновным в том, что он пытался вывезти в Санкт-Петербург двух женщин легкого поведения , где предложил им заниматься проституцией. Священник свою вину полностью отрицал.

Снял штаны во время репетиции парада — получил два года колонии

В этом процессе не все потерпевшие понимали, почему у них такой статус. Они не имели никаких претензий к 33-летнему Павлу Труханову, точно также как и милиционер, который задерживал мужчину после дерзкой выходки. Вечером 28 июня Павел вместе с женой и друзьями был на дне рождения, выпили.

— Больше 10 рюмок точно. Потом жена вызвала такси, но домой не доехали, потому что нас высадил таксист. Все было перекрыто. Помню только, как пошел на свет в темноте, а дальше я уже лежал в наручниках. (.) Обычно я безобидный. Первый раз такое , — рассказывал в суде Центрального района Павел Труханов.



За пьяную выходку Павла Труханова осудили на 2 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мужчина снял штаны прямо перед военной техникой, это увидели несколько случайных прохожих и кто-то даже снял на видео. Когда сотрудник милиции стал задерживать хулигана, тот попытался сбежать. В итоге в отношении Труханова возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: ч.1 ст. 339 УК «Хулиганство» и ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Потерпевшие просили не лишать мужчину свободы, дать штраф и отпустить. Тем более дома его ждет жена и полуторагодовалая дочка.

— Физический вред мне не причинен. А моральный? Да, неприятная ситуация, но я заявлять никакого иска не буду. Достаточно понимать, что человек раскаялся, — уточнял в суде страж порядка.

Суд приговорил Труханова к двум годам лишения свободы .

Дело ошмянской таможни: конфисковано 2,7 миллиона долларов, наказание — 335 лет

В 2017 году суды вынесли приговоры всем 58 фигурантам скандального дела Ошмянской таможни. В получении взяток обвинили не только верхушку, но и простых сотрудников. Процессы шли в Минском областном суде, а в Октябрьском, Партизанском, Заводском и Фрунзенском судах Минска. Ключевой фигурой в деле стал бывший сотрудник таможни и бизнесмен Гарник Сарумянц, который по версии следствия организовал преступную группу. В одно мгновение страна узнала, что у него дома под ванной нашли наличными 1,8 миллиона долларов . Правда Сарумянц утверждал: деньги не его, знакомый попросил перевезти через границу, но экс-таможенник передумал. Знакомого так и не нашли, по приговору суда доллары конфисковали в доход государства.

— Я свое отплакал , — сказал один из обвиняемых перед оглашением приговора.



Сотрудники таможни в Минском областном суде. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Те, кто оставался под подпиской, на последнее заседание приходили с большой клетчатой сумкой и без всякой надежды на мягкий приговор. Большинство получило от 5 до 7 лет лишения свободы, самое суровое наказание было вынесено верхушке Ошмянской таможни Минским областным судом — до 11,5 лет лишения свободы . Единственный человек, который вышел на свободу — литовский бизнесмен Артур Тураев. Он признал свою вину и рассказал, что вынужден был давать взятки белорусским таможенником, чтобы они не задерживали специально на границе его фуры с цветами. Иначе Тураев нес большие убытки.

— Я рад, что получил именно такое наказание, — говорил Артур Тураев 8 августа после оглашения приговора, по которому обязан был выплатить 2 тысячи базовых величин. — Cудья очень тщательно рассматривал уголовное дело и вынес справедливое решение. Я получил большой урок, вернусь в Литву и дальше буду заниматься бизнесом.

Правда вернуться в Вильнюс у него сразу не получилось. Пока приговор не вступил в законную силу, литовский бизнесмен не мог покинуть Беларусь. Однажды он даже появился в суде по другому делу, пришел поддержать бывшего замминистра по ЧС Дмитрия Бегуна, которого судили за получение взятки. Оказалось, мужчины сдружились в СИЗО на Володарке.

27 декабря Верховный суд оставил приговор без изменения 16 фигурантам уголовного дела. В тот же день Артур Тураев смог уехать в Литву.

Могилевских «черных риелторов» расстреляют

Летом этого года Могилевский областной суд вынес сразу два расстрельных приговора по делу «черных риелторов». К высшей мере наказания были приговорены Семен Бережной и Игорь Гершанков, который оказался за решеткой вместе с женой Татьяной. Всего по делу проходила 4 человека, следствие обвинило фигурантов в убийствах, похищении человека, а также мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. С 2009 по 2015 года они убили шесть человек, еще три ямы было найдено на кладбище для будущих жертв.



«Черные риелторы» в Верховном суде. Фото: TUT.BY

«Черные риелторы» находили людей, которые любили выпить, уговаривали продать квартиру и подыскать другой вариант жилья. Как только жертва соглашалась, подписывала все документы, ее вывозили в лес под предлогом отметить удачную сделку, а затем душили и закапывали. Во время процесса «черные риелторы» обвиняли друг друга в преступлениях, называли организаторами супружескую пару, но Игорь и Татьяна это отрицали. Суд всех четверых признал виновными и и приговорил Бориса Колесникова к 22 годам лишения свободы, Татьяну — к 24 годам колонии. Семен Бережной и Игорь Гершанков приговорены к смертной казни.

20 декабря Верховный суд оставил в силе приговор жителям Могилева.