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Мальчику, который тонул в Свислочи, и его спасителю подарили абонементы в бассейн
29.12.2017 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Виталию Титову и Антону Дроздовскому подарили абонементы в бассейн. Такой подарок мальчишкам
Напомним, вечером 28 октября в МЧС
Подарки Антону и Виталию вручили во время новогодней елки главы Фрунзенского района. У Антона абонемент для группы обучающихся, у Виталия — для занятий плаванием. Два месяца ребята будут ходить в бассейн физкультурно-оздоровительного центра «Фрунзенский».
Сертификаты у мальчишек с открытым временем, чтобы они сами выбрали часы, которые им подходят.
— Накануне я посещал семью Антона, общался с его родителями, — рассказывает Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района Минска. — До 8 января мальчик освобожден от физкультуры. Затем его осмотрит врач и решит, можно ли Антону в бассейн. Скорее всего ответ будет положительным.
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Виталию Титову, который спас из Свислочи 9-летнего Антона, и самому ребенку подарили абонементы в бассейн.
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