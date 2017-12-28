Мальчику, который тонул в Свислочи, и его спасителю подарили абонементы в бассейн

Виталию Титову и Антону Дроздовскому подарили абонементы в бассейн. Такой подарок мальчишкам пообещал минский мэр Андрей Шорец, когда в ноябре с 15-летним спасателем навещал в больнице пострадавшего.



Сертификаты Антону и Виталию вручай Артем Цуран — глава администрации Фрунзенского района Минска. Виталий Титов — слева, Антон Дроздовский — спереди. Фото предоставлено администрацией Фрунзенского района

Напомним, вечером 28 октября в МЧС поступило сообщение , что в районе минской улицы Даумана в Свислочи тонет мальчик. Он находился на расстоянии 15 метров от берега. Еще до прибытия спасателей и медиков ребенка из воды вытащил 15-летний первокурсник колледжа Виталий Титов.

Подарки Антону и Виталию вручили во время новогодней елки главы Фрунзенского района. У Антона абонемент для группы обучающихся, у Виталия — для занятий плаванием. Два месяца ребята будут ходить в бассейн физкультурно-оздоровительного центра «Фрунзенский».

Сертификаты у мальчишек с открытым временем, чтобы они сами выбрали часы, которые им подходят.

— Накануне я посещал семью Антона, общался с его родителями, — рассказывает Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района Минска. — До 8 января мальчик освобожден от физкультуры. Затем его осмотрит врач и решит, можно ли Антону в бассейн. Скорее всего ответ будет положительным.