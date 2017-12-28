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Обаму могут пригласить на свадьбу принца Гарри

29.12.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Барак Обама может стать одним из гостей на свадьбе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Обаму могут пригласить на свадьбу принца Гарри
© REUTERS/ Toby Melville
Принц Гарри и Меган Маркл назначили свадьбу на 19 мая

Недавно принц взял интервью у Барака Обамы. Это стало первым интервью с Обамой, которое он дал с того момента, как покинул пост главы Белого дома. В эфире Гарри и Обама обсудили пользу и вред социальных сетей, а Обама похвалил современность.

Сам Гарри пока избегает в открытую говорить о списке гостей на свадьбу и утверждает, что над этим еще работают. Во время записи программы с Обамой он сказал, что не хочет "разрушить этот сюрприз".

В британских медиа обсуждают возможность политического конфликта в случае, если пара пригласит на свадьбу Барака и Мишель Обаму, но не пригласит Трампов. Прежде Маркл критиковала Трампа.

Заявление о помолвке Гарри и Меган сделали 27 ноября. Гарри подарил избраннице кольцо с бриллиантом, которое привез из их совместной поездки, украшенное двумя камнями из коллекции принцессы Дианы. Предложение он сделал накануне ужина, пара пыталась приготовить цыпленка. Меган в интервью СМИ рассказала, что едва позволила Гарри закончить предложение воскликнула – "Можно я скажу "да!" прямо сейчас?"

Обаму могут пригласить на свадьбу принца Гарри
© REUTERS/ Hannah McKay
Принц Гарри и Меган Маркл

Свадебная церемония пройдет 19 мая в Вестминстерском аббатстве в капелле Святого Джорджа в Лондоне. В апреле ожидается, что на свет появится третий ребенок в семье принца Уильяма и герцогини Кембриджской. Кроме того, в апреле королева Великобритании Елизавета II празднует день рождения.

 
Теги: Минск
 
 
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С Бараком Обамой принц познакомился во время одних из "Игр непобежденных" – соревнований среди получивших инвалидность во время исполнения долга военных.

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