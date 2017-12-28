Обаму могут пригласить на свадьбу принца Гарри

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Барак Обама может стать одним из гостей на свадьбе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.



© REUTERS/ Toby Melville Принц Гарри и Меган Маркл назначили свадьбу на 19 мая

Недавно принц взял интервью у Барака Обамы . Это стало первым интервью с Обамой, которое он дал с того момента, как покинул пост главы Белого дома. В эфире Гарри и Обама обсудили пользу и вред социальных сетей, а Обама похвалил современность.

Сам Гарри пока избегает в открытую говорить о списке гостей на свадьбу и утверждает, что над этим еще работают. Во время записи программы с Обамой он сказал, что не хочет "разрушить этот сюрприз".

В британских медиа обсуждают возможность политического конфликта в случае, если пара пригласит на свадьбу Барака и Мишель Обаму, но не пригласит Трампов. Прежде Маркл критиковала Трампа.

Заявление о помолвке Гарри и Меган сделали 27 ноября. Гарри подарил избраннице кольцо с бриллиантом, которое привез из их совместной поездки, украшенное двумя камнями из коллекции принцессы Дианы. Предложение он сделал накануне ужина, пара пыталась приготовить цыпленка. Меган в интервью СМИ рассказала, что едва позволила Гарри закончить предложение воскликнула – "Можно я скажу "да!" прямо сейчас?"



© REUTERS/ Hannah McKay Принц Гарри и Меган Маркл

Свадебная церемония пройдет 19 мая в Вестминстерском аббатстве в капелле Святого Джорджа в Лондоне. В апреле ожидается, что на свет появится третий ребенок в семье принца Уильяма и герцогини Кембриджской. Кроме того, в апреле королева Великобритании Елизавета II празднует день рождения.