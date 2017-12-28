ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слониме начала работать новая станция сортировки отходов

29.12.2017 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Слониме в рабочем режиме запустили новую станцию сортировки отходов. Весь ноябрь станция работала в тестовом режиме, а сейчас вышла на полную мощность. Сейчас ежедневно автомобили-мусоровозы совершают 12 рейсов и привозят на станцию сортировки около 25 тонн твердых коммунальных отходов, сообщает «Слонімскі веснік».


Как рассказал заместитель главного инженера ГУП ЖКХ Сергей Петлицкий, близость станции сортировки отходов к городу, позволяет экономить материальные ресурсы и деньги. Ранее, для того, чтобы вывезти 10 большегрузных контейнеров с твердыми коммунальными отходами на полигон автомобили проезжали более 300 километров, а теперь до станции сортировки — всего 90. Сейчас на станции полным ходом идет сортировка с выбором полезных ресурсов: макулатуры, стеклобоя, пластика, металлолома и другого.


По предварительным подсчетам со станции сортировки на перерабатывающие предприятия будет поставляться около 1500 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов в год.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным подсчетам со станции сортировки на перерабатывающие предприятия будет поставляться около 1500 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов в год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Обаму могут пригласить на свадьбу принца Гарри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика