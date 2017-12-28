В Слониме начала работать новая станция сортировки отходов

В Слониме в рабочем режиме запустили новую станцию сортировки отходов. Весь ноябрь станция работала в тестовом режиме, а сейчас вышла на полную мощность. Сейчас ежедневно автомобили-мусоровозы совершают 12 рейсов и привозят на станцию сортировки около 25 тонн твердых коммунальных отходов, сообщает «Слонімскі веснік».





Как рассказал заместитель главного инженера ГУП ЖКХ Сергей Петлицкий, близость станции сортировки отходов к городу, позволяет экономить материальные ресурсы и деньги. Ранее, для того, чтобы вывезти 10 большегрузных контейнеров с твердыми коммунальными отходами на полигон автомобили проезжали более 300 километров, а теперь до станции сортировки — всего 90. Сейчас на станции полным ходом идет сортировка с выбором полезных ресурсов: макулатуры, стеклобоя, пластика, металлолома и другого.





По предварительным подсчетам со станции сортировки на перерабатывающие предприятия будет поставляться около 1500 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов в год.